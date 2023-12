George Santos pretende tomar medidas contra a HBO por filme ‘difamatório’

Jorge Santos está dizendo um grande “foda-se” para todos na HBO… prometendo ir atrás do canal/plataforma de streaming para desenvolver um novo filme sobre sua controversa carreira política.

O congressista recém-expulso falou ao TMZ depois que a HBO optou pelos direitos de Marcos ChiusanoO novo livro de “O Fabulista: A Lenda Mentirosa, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos” … classificando-o como difamatório e apropriando-se indevidamente de seu nome e imagem.