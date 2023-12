Georgina e Irina e o seu encontro picante: as duas chamas de Cristiano Ronaldo e a sua reação ao encontro em Abu Dhabi

As celebridades e as áreas VIP da Fórmula 1 combinam perfeitamente e Abu Dhabi não foi exceção, com as duas chamas de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e Irina Shaykambos presentes na prova nos Emirados Árabes Unidos.

Rodríguez trouxe consigo o filho Mateo, que capturou toda a atenção da câmera, mas o acontecimento mais esperado entre os convidados de classe mundial foi o possível encontro entre RonaldoAtual parceira de e modelo russa, que foi sua namorada por muitos anos.

A influenciadora espanhola postou em sua conta do Instagram um vídeo onde posa com Naomi campbell, Irina Shaykcompanheira e amiga da mesma profissão, embora não exista tal evidência sobre o encontro entre ela e Shayk.

Especula-se que devido à proximidade de ambos com o modelo britânico, eles poderiam ter se cruzado de alguma forma, mas aparentemente sem sucesso.

Outras celebridades que compareceram ao evento foram: Orlando Bloom, os irmãos Hemsworth, Patrice Evra, Paul Pogba, Jason Statham, Rosie Huntinton-Whiteley, Ronaldo, Priyanka Chopra, entre outros. O circuito Yas Marina virou uma verdadeira passarela.

RonaldoO próximo jogo do Al Nassr é na Saudi Pro League e acontecerá na sexta-feira, 1º de novembro, enquanto eles viajam para Al-Hilalé terreno.

Al Nassr estão atualmente em segundo lugar na classificação, com 11 vitórias em 14 jogos e um rendimento de 34 pontos enquanto perseguem Al-Hilal que tem quatro pontos de vantagem e está invicto, tendo sofrido apenas oito gols.

Uma vitória moveria Ronaldo ficando a um ponto dos líderes da liga enquanto tenta conquistar seu mais recente país esportivo, após sucessos na Inglaterra, Espanha e Itália.

Al-Hilal podem solidificar sua conquista do título para marcar um bom ano para o clube após a impressionante contratação do lendário jogador de futebol brasileiro, Neymar.