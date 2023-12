Gerente esclarece detalhes sobre prazos e contratação do CONCURSO PETROBRAS

Concurso Petrobras vai contar com mais de 6 mil vagas

Em busca de oportunidade? O concurso Petrobras é uma delas. Com grandes chances de contratações por meio de várias vagas, o certame veio para revolucionar.

Saiba todas as informações esclarecidas pelo gerente e fique por dentro de tudo.

Concurso Petrobras

Nesta terça-feira, 26, a Petrobras publicou o aguardado edital do seu concurso, oferecendo um total de 6.412 vagas para cargos de nível técnico. Os salários iniciais, somados aos benefícios, atingem a marca de R$5,8 mil.

Detalhes Relevantes do Edital

Durante uma coletiva de imprensa, o gerente de recrutamento e seleção da Petrobras, Danilo Garbazza, compartilhou detalhes essenciais sobre cotas, cargos, requisitos, prazos, cadastro de reserva, lotação e muito mais. Este é o momento em que os concurseiros e que esperam uma vaga na Petrobras podem se inteirar das informações fundamentais para uma participação assertiva.

Reserva de Vagas e Compromisso com a Inclusão

Das 6.412 vagas do concurso Petrobras, 916 são destinadas à contratação imediata, enquanto 5.496 formam o cadastro de reserva. O edital reserva 20% das vagas para candidatos negros e 20% para pessoas com deficiência, marcando um avanço na política de inclusão da Petrobras.



Diversidade e Equidade

A Petrobras reforça seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, apresentando, pela primeira vez, um concurso com reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência. Garbazza destacou medidas especiais para apoiar os PcDs, incluindo a opção de teletrabalho integral e auxílio cuidador para quem necessita.

Atrativo para Mulheres concurso Petrobras

A empresa manifesta o desejo de atrair mais mulheres para o concurso, buscando fortalecer a diversidade de gênero. A Petrobras implementa práticas como prorrogação da licença maternidade, salas de apoio à amamentação, redução da jornada para lactantes e licença paternidade de até 30 dias consecutivos. Saiba mais sobre o concurso Petrobras.

Preparação para Novos Colaboradores

Garbazza ressaltou o trabalho interno para preparar o ambiente para os novos colaboradores, envolvendo áreas de Recursos Humanos, Saúde e Tecnologia. A Petrobras está empenhada em garantir uma integração suave e eficiente para todos os contratados.

Áreas de Ênfase e Requisitos para o Concurso Petrobras

O concurso Petrobras contempla vagas para profissionais de nível técnico em diversas áreas de ênfase. Candidatos podem concorrer nas seguintes especialidades:

Enfermagem do Trabalho

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Logística de Transportes (Controle)

Manutenção (Caldeiraria, Elétrica, Instrumentação, Mecânica)

Operação

Operação de Lastro

Projetos, Construção e Montagem (Edificações, Elétrica, Instrumentação, Mecânica)

Química de Petróleo

Segurança do Trabalho

Suprimento de Bens e Serviços (Administração)

Para se candidatar, é necessário possuir curso técnico na área especificada no edital.

Equivalência de Formação no concurso Petrobras

Durante a coletiva de imprensa, questionou-se se uma pessoa com formação superior ou tecnólogo na área, mesmo sem curso técnico, poderia concorrer. O gerente de recrutamento e seleção da Petrobras esclareceu que há possibilidade de equivalência, sujeita a uma análise interna da empresa.

“Há possibilidade de equivalência. Isso não fica explícito no edital, mas a depender da formação, é possível fazer uma equivalência entre as formações. Isso passa por uma análise interna da empresa.”

Remuneração Inicial e Requisitos

A remuneração mínima inicial para os aprovados é de R$5.878,82, e não é requerida a comprovação de experiência profissional prévia. A Petrobras busca profissionais capacitados e está aberta a avaliar diferentes trajetórias acadêmicas e profissionais na seleção.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe. A taxa para completar o processo é de R$62,79 entre os dias 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2024.

Taxa de Inscrição e Detalhes do Processo Seletivo

Para concluir o processo de inscrição no concurso Petrobras, os candidatos deverão efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$62,79.

Provas Objetivas do concurso Petrobras

