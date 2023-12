Gervonta Davis diz a Isaac Cruz para recuar: eu bati em você ** com uma mão

Tdois anos depois de sua derrota por decisão unânime para Gervonta Davis, Isaac Cruz tem perseguido constantemente seu rival no boxe, mas agora finalmente foi informado para onde ir.

cruz entrou em cena para substituir Rolando Romero que teve que desistir de uma luta contra Davis e impressionou, empurrando “Tank” mais longe do que a maioria e conseguindo se tornar o segundo lutador a ir longe com ele e o primeiro desde 2014.

Ele perdeu a disputa por causa de uma decisão difícil do UD e depois disso não desistiu de tentar garantir uma revanche para vingar a derrota e corrigir o que ele considera um erro no mundo do boxe.

Agora ele finalmente obteve uma resposta, embora não fosse a que ele esperava. Davis rejeitou seu desafio respondendo à última chamada por meio de mídia social: “Eu bati em você ** com uma mão.”

Pelo que vale a pena, Davis afirma que se machucou durante o treinamento antes do confronto em dezembro de 2021 e que agravou a lesão durante o confronto. Para se adaptar, ele simplesmente boxeou e se moveu em vez de tentar nocautear.

Gervonta Davis impressiona em sparring e termina com nocaute poderosoRoberto Ortega

Davis convocado por Devin Haney

Após sua vitória por nocaute no sétimo round sobre Ryan Garicaos fãs estão se perguntando quando Davis será o próximo passo no ringue e, portanto, há muita especulação sobre seu próximo oponente.

Alguns acreditam que será Devin Haneyo campeão dos superleves, mas ele não está convencido de que Davis quer a fumaça, já que Haney tenta armar uma luta com García.

“Tank realmente não quer lutar” Davis disse depois de bater Aparentemente Prograis. “Porque se ele quisesse, estaria tentando falar sobre a luta, em vez de tentar derrubá-la e dizer que só estou vendendo por causa disso, ou por causa daquilo.

“Se ele realmente quisesse lutar, ele estaria conseguindo. É uma luta grande, é a melhor luta do boxe, mas ele só fala mal da luta.