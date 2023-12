Gervonta Davis em escândalo de fraude enquanto fãs o acusam de fraude de seguros

Gervonta Davis foi acusado de executar um golpe de seguro por fãs logo depois que um monte de casas que ele comprou pegaram fogo espontaneamente poucos dias após a compra.

O invicto “Tanque”Davis adquiriu as propriedades em seu bairro natal, Sandtown-Winchester, em Baltimore, Maryland, e pretendia transformá-las em casas acessíveis para retribuir à comunidade onde cresceu.

Mas um incêndio engoliria e danificaria o edifício, embora os bombeiros acabassem por controlá-lo. A causa exata do incêndio ainda não é conhecida pelos investigadores, então, naturalmente, teorias de um golpe de seguro circularam pelas redes sociais.

Os fãs reagem

Um usuário escreveu no Twitter, agora conhecido como X, “O dinheiro do seguro estava batendo nele, ele não conseguia esperar nem uma semana haha”.

Outro comentou: “O mano não perdeu tempo cometendo fraude de seguros”.

Um terceiro disse: “Queimado logo depois de comprar o quarteirão ?? Muito, muito suspeito. Por que as pessoas odeiam sua própria espécie”.

E um quarto escreveu: “É sempre um jogo sujo quando você começa a fazer movimentos momentâneos para mudar a cultura”.

Bob Arum escolhe três lutadores que venceriam Davis

Bob Arum é uma figura proeminente no boxe, conhecido como promotor do boxe e fundador do Top Rank e promoveu inúmeras lutas de boxe de alto nível, representando lutadores icônicos e desempenhando um papel fundamental na promoção do esporte e no desenvolvimento de negócios.

Quando questionado sobre quem ele achava que venceria Gervonta Davis em uma luta, ele escolheu Shakur Stevenson, Teofimo Lopez e Vasyl Lomachenko.

“Acho que todos os três venceriam Daviseu realmente acredito nisso,” Arum disse ao TalkSport. “Mas é por isso que eles fazem as lutas, entram no ringue para decidir quem é melhor.

“Eu acho que ele [Gervonta Davis] é o verdadeiro negócio, é por isso que estamos falando sobre ele. Ele é um excelente artista, um excelente atleta, um excelente boxeador, mas os outros três caras que você mencionou também o são.”