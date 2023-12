Giannis Antetokounmpo lança ajuste depois que os Pacers pegam a bola do jogo após a noite de 64 pontos

Então, Giannis se irrita com Tyrese Haliburton e grita com ele: “Vá pegar a porra da bola! Você precisa ir buscá-lo” pic.twitter.com/e9XAQzNZVl

Uma briga começou enquanto Giannis gritava pela bola – e o técnico do Pacers Rick Carlisle disse aos membros da mídia o gerente geral de sua equipe, Chade Buchanan levou um tiro nas costelas de um jogador do Bucks em meio ao caos.

“Tenho uma bola, mas não sei se é a bola do jogo”, disse Giannis aos repórteres. “Para mim, não parece a bola do jogo. Parece uma bola nova. Posso dizer. Joguei cerca de 35 minutos hoje. Sei como foi a bola do jogo. A bola que tenho, que Vou pegar e dar para minha mãe, com certeza – mas não sei se é mesmo a bola do jogo.”