Giannis não consegue acreditar no prêmio em dinheiro da Copa da NBA: ‘Os ricos ficam mais ricos!’

Giannis Antetokounmpo estava em êxtase com seu Milwaukee Bucks perfurando um ingresso para os quatro finalistas do torneio da temporada da NBA em Las Vegas. O Bucks derrotou o New York Knicks (146-122) e agora tem a chance de fazer história e se tornar o primeiro campeão do torneio.

A estrela grega aparentemente não estava ciente dos bônus financeiros que acompanham o torneio. Para surpresa do repórter da TNT, Giannis não sabia que tinha direito a um mínimo de US$ 100 mil após chegar às semifinais da Copa da NBA (com um bônus individual em dinheiro de US$ 500 mil para os vencedores).

Giannis ficou surpreso com o prêmio em dinheiro do torneio da NBA

Referindo-se ao Aberração GregaApós comentários anteriores sobre “jogar roleta em Las Vegas”, o repórter disse-lhe que agora será mais fácil com “pelo menos 100 mil dólares”. Antetokounmpo respondeu: “Estamos ganhando dinheiro agora?!”

“Isso é uma surpresa para você?”, responde a emissora. Ao que Giannis responde “os ricos ficam mais ricos”, arrancando risadas da cabine de comentários.

Independentemente de a estrela do Bucks ter ficado surpresa com o bônus ou estar brincando, o duas vezes MVP não precisa de motivação extra para o que está por vir em Las Vegas. O avançado grego conhece bem o formato da Taça, muito popular no basquetebol europeu.