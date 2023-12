Giff Smith e JoJo Wooden assumindo o cargo de técnico interino e gerente geral do Chargers

Tele Carregadores de Los Angeles fez algumas grandes mudanças na sexta-feira, anunciando os substitutos interinos do ex-técnico principal Brandon Staley e ex-gerente geral Tom Telescoque foram dispensados ​​​​no início do dia. Dê Smitho técnico dos linebackers externos do time, assumirá o cargo de técnico interino, enquanto JoJo de madeirao diretor de pessoal dos jogadores, assumirá o cargo de gerente geral interino do time.

Em comunicado divulgado pelos Chargers, presidente da equipe João Spanos expressou confiança nas nomeações provisórias, dizendo: “Temos total confiança em Giff e JoJo para liderar nossa equipe durante este período de transição. Ambos são profissionais experientes que foram membros valiosos de nossa organização por muitos anos.”

Dê Smithque esteve com o Carregadores desde 2016, traz uma vasta experiência para sua nova função. Anteriormente, ele atuou como técnico de linha defensiva antes de fazer a transição para linebackers externos este ano. Antes de ingressar no Chargers Smith também atuou como técnico de linha defensiva no Titãs do Tennessee e Búfalo Bills.

Madeira tem muita experiência

JoJo de madeira, que está nos Chargers desde 2013, tem uma sólida experiência em seleção de jogadores e jogadores. Com sua vasta experiência em escotismo profissional e universitário, Wooden está bem equipado para assumir as responsabilidades de olheiro interino. Director Geral.

O Carregadores‘o próximo jogo será contra o Notas de búfalo em 23 de dezembro, dando à equipe algum tempo para se reagrupar sob sua nova liderança interina. As mudanças chegam num momento crucial da temporada e será interessante ver como a equipe responde sob a orientação de Smith e Wooden.

As nomeações provisórias trazem uma sensação de estabilidade à organização durante um período de transição, e os torcedores sem dúvida estarão ansiosos para ver o desempenho do time no próximo confronto.