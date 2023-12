Gilbert Burns: Sean Strickland disse que a briga do UFC 296 com Dricus Du Plessis poderia acontecer

Gilbert Burns estava em alerta máximo sentado tão perto de Sean Strickland e Dricus du Plessis no UFC 296.

Até agora, todo mundo já viu o clipe viral de Strickland e du Plessis brigando no meio da multidão na T-Mobile Arena em Las Vegas. A cena começa com Strickland calmamente pedindo ao público, incluindo a família de Burns, que se afastem para que ele possa ter um caminho livre para atacar seu próximo oponente na luta principal do UFC 297.

A esposa de Burns, Bruna, disse ao MMA Fighting que sua família estava bem após o incidente, e Gilbert apareceu recentemente no JAXXON podcast para revelar que Strickland havia lhe dito com bastante antecedência que algo poderia acontecer.

“Quando Sean chegou, ele veio e então meio que olhou para o cara, acho que ele já disse, ‘Cara, merda. Você trouxe sua esposa e seus filhos?’” Burns disse. “Eu disse sim.’ Ele disse: ‘Sim, esse maldito cara está bem ali. Eu poderia fazer coisas com esse cara. Isso foi antes da luta, quando ele entrou, ele já tinha aquela coisa na cabeça: ‘Se eu fizer alguma coisa, eu te aviso’. Sempre que a coisa começava a acontecer, esse cara olhava para mim e dizia: ‘Agora’”.

A cena caótica foi captada por inúmeras câmeras de celulares e o clipe se espalhou como um incêndio nas redes sociais, com o UFC até divulgando suas próprias imagens da briga em seus próprios canais. Strickland defende o título dos médios do UFC contra Du Plessis na luta principal do UFC 297, no dia 20 de janeiro, em Toronto.

Esse confronto na jaula provavelmente produzirá fogos de artifício mais significativos do que a confusão no UFC 296, que Burns descreveu como sendo leve em golpes significativos.

“Ele pediu ao meu filho e à minha esposa que se mudassem, então empurrou o assento para baixo onde pisou”, disse Burns. “O assento meio que caiu. Eles se bateram um pouco. As pessoas não viam esse lado da câmera. Vimos porque estava bem ali. Houve um pouco de ida e volta, não era nada limpo. E então Dana [White] veio depois da luta tipo, ‘O que aconteceu? Alguém se machucou? Alguém precisa de alguma coisa? Não, nada aconteceu com ninguém.”