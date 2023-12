Golden State Warriors apoiam Draymond Green e dizem que ele obterá ajuda durante sua suspensão por tempo indeterminado

TOs Golden State Warriors acreditam que Draymond Green precisa de ajuda para conter sua longa história de jogo violento, e o gerente geral Mike Dunleavy Jr.

Dunleavy disse na quinta-feira que a equipe está satisfeita com a última punição da NBA para Green, o tetracampeão da NBA que foi suspenso indefinidamente na quarta-feira depois de acertar o pivô Jusuf Nurkic do Phoenix no rosto. A suspensão foi a sexta na carreira de Green e a quarta em 2023.

A luta dos Warriors: eles poderiam perder os playoffs?

“Acho que isso é algo que muitas pessoas podem ver como um problema, mas estamos procurando transformá-lo em algo positivo”, disse Dunleavy no campus da UCLA durante o tiroteio matinal dos Warriors antes do jogo contra o Clippers.

“(Green está) em um ponto de sua carreira e de sua vida em que queremos esclarecer algumas coisas, e talvez às vezes você precise de um empurrão como esse. Mas acho que tem sido muito positivo, muito aberto, e (estamos ) extremamente otimista de que podemos chegar onde precisamos.”

Dunleavy disse repetidamente que os Warriors irão “ajudar” Green durante sua ausência, mas não especificou a natureza dessa ajuda. Green estará extensivamente próximo dos Warriors durante sua suspensão, embora não possa estar com o time nas noites de jogos.

“O processo de pensamento é que há muitas maneiras de fazer isso, mas, por enquanto, achamos que o mais saudável é ele estar por perto”, disse Dunleavy. “Pode não ser todos os dias, mas não vamos descartar o cara em algum lugar.”

Dunleavy também confirmou inequivocamente que os Warriors estão comprometidos com Green, de 33 anos, que está na primeira temporada de uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 100 milhões. Embora Dunleavy tenha dito claramente que o time titular do Golden State não jogou bem o suficiente durante o início de 10-13 do time, ele elogiou o jogo de Stephen Curry e Green.

“Ele está aqui há muito tempo”, disse Dunleavy sobre Green. “Ele pendurou uma tonelada de faixas e significa muito para esta organização. Acho que se trata de transformar isso em algo positivo e melhorar. Acho que isso acontece e nos sentimos muito bem. … É apenas a falta de disponibilidade dele que não tem sido muito boa, e queremos melhorar isso.”

Dunleavy disse que Green e os Warriors discutiram com a NBA sobre a natureza da suspensão antes de ser anunciada esta semana, e todas as partes concordaram com uma suspensão verdadeiramente indefinida. Dunleavy disse que não há parâmetros garantidos sobre a duração da proibição.

Dunleavy também disse que acha razoável manter Green em um padrão mais elevado após seu histórico de mau comportamento, incluindo a bizarra chave de braço que ele deu em Rudy Gobert, do Minnesota, durante uma escaramuça no mês passado, levando a uma suspensão de cinco jogos.

Os Warriors perderam 11 dos 15 jogos antes do encontro com o crescente Clippers, e Dunleavy indicou que os próximos 15 a 20 jogos do time desempenharão um papel importante na decisão se o Golden State precisa fazer grandes mudanças no elenco.

Entrando na quinta-feira, não apenas o Golden State – vencedor de quatro títulos da NBA nos últimos nove anos e um time que era amplamente esperado que disputasse um nesta temporada – não estaria nos playoffs, mas os Warriors nem mesmo se classificariam para o torneio play-in.

“Vamos tentar preencher essa lacuna até que ele retorne”, disse o atacante do Warriors, Jonathan Kuminga, cujos minutos provavelmente aumentarão com a ausência de Green. “Mas durante todo esse tempo, estamos todos apoiando Draymond. Estamos todos nos comunicando. Estamos todos ajudando ele. Estamos apenas passando por esse momento. Tudo o que vai acontecer, vai acontecer, mas estamos sempre vamos continuar profissionais e tentar o nosso melhor para ajudar nosso time a vencer enquanto esperamos o retorno de Draymond.