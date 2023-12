Google libera Lista dos ASSUNTOS MAIS BUSCADOS do ano. Confira Ranking

O Google, na última segunda-feira (11), apresentou um levantamento dos assuntos que dominaram as buscas em 2023. A gigante da tecnologia categorizou as pesquisas em 15 grupos distintos, uma maneira eficaz de entender os interesses e comportamentos dos usuários da plataforma.

Acontecimentos

A Copa do Mundo Feminina, realizada em agosto de 2023, encabeçou a lista de eventos mais procurados no Brasil. A Espanha saiu vitoriosa na final, conquistando seu primeiro título. Em segundo lugar, o desaparecimento de um submarino em busca dos destroços do Titanic gerou curiosidade. Outros assuntos notáveis incluem o conflito Israel-Palestina em Gaza e o eclipse solar de outubro.

Copa do Mundo Feminina Submarino desaparecido Guerra em Israel e Gaza Eclipse solar Terremoto na Turquia Posse do Lula Calor excessivo Greve de metrô em SP Reforma tributária Lua Azul

Personalidades

Kayky Brito e Larissa Manoela foram as personalidades mais pesquisadas em 2023, ambos envolvidos em polêmicas. O ator Kayky sofreu um sério acidente de carro em setembro, enquanto a atriz Larissa foi o centro das atenções por causa de um conflito judicial com seus pais sobre o controle de seu patrimônio financeiro.

Kayky Brito Larissa Manoela Ana Hickmann Daniel Alves Sidney Sampaio Faustão Jeremy Renner Bruno Mars Dalai Lama Taylor Swift

Política

Na esfera política, os assuntos mais pesquisados foram a posse do presidente Lula e a reforma tributária. Figuras políticas de destaque também apareceram na lista, incluindo o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Posse do Lula Anderson Torres Alexandre de Moraes Janja Reforma tributária Intervenção federal Deltan Dallagnol Marcos do Val Sigilo de 100 anos Bolsonaro inelegível

Mortes

A categoria “Mortes” inclui personalidades que faleceram em 2023, lideradas por Glória Maria. A lista também inclui grandes nomes da música, como Rita Lee e Tina Turner, e do esporte, como o jogador de futebol Roberto Dinamite.

Glória Maria Rita Lee MC Marcinho Matthew Perry Tina Turner Karol Eller MC Biel Xcamoso Walewska Roberto Dinamite Luana Andrade

Shows

2023 foi um ano marcado por grandes turnês internacionais no Brasil. Artistas como Coldplay, Taylor Swift e RBD lideraram as buscas no Google, enquanto a disputa por ingressos se tornou um meme frequente nas redes sociais.

Coldplay Taylor Swift RBD Alok Paul McCartney Backstreet Boys The Weeknd Red Hot Chilli Peppers Bruno Mars Skank

Filmes

Os filmes “Barbie” e “Oppenheimer” foram os mais pesquisados em 2023. Apesar de suas diferenças, ambos os filmes estrearam no mesmo dia e a rivalidade entre os fãs gerou uma série de memes nas redes sociais.

Barbie Oppenheimer Velozes e Furiosos 10 Guardiões da Galáxia Vol 3 Avatar 2 John Wick 4 Besouro Azul Tudo em Todo lugar ao Mesmo Tempo Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim Gato de Botas 2

Séries

“The Last of Us”, uma produção da HBO Max baseada no popular jogo de videogame, foi a série mais pesquisada do ano. Outros sucessos incluem a segunda temporada de “Loki” e o spinoff da Família Addams, “Wandinha”.

The Last of Us Loki Wandinha Rainha Charlotte The Witcher Friends Outer Banks Depois da Cabana Todo Dia a Mesma Noite The Chosen

O que é?

A categoria “O que é?” revela as principais dúvidas dos usuários do Google em 2023. Questões sobre temas políticos, como “intervenção federal” e “Hamas”, foram predominantes, assim como perguntas sobre novidades das redes sociais e da internet.

O que é intervenção federal? O que é urdu? O que é Hamas? O que é Threads? O que é anistia? O que é NPC? O que é Faixa de Gaza? O que é intersexo? O que é ChatGPT? O que é febre maculosa?

Mulheres

Na categoria “Mulheres”, Larissa Manoela, Ana Hickmann e Taylor Swift foram as personalidades femininas mais pesquisadas em 2023. As participantes do BBB 23, Key Alves e Bruna Griphao, também apareceram na lista.

Larissa Manoela Ana Hickmann Taylor Swift Shakira Andressa Urach Key Alves Bruna Griphao Jenna Ortega Janja Sandy

Por que

As principais dúvidas dos usuários do Google foram consolidadas na categoria “Por que”. Questões sobre a guerra em Gaza e o naufrágio do Titanic dominaram as buscas.

Por que a guerra em Israel e Gaza? Por que a Rachel Sherazade foi expulsa? Por que MC Kauan foi preso? Por que não pode olhar para o eclipse solar? Por que o Titanic afundou? Por que está tão quente? Por que Dudu Camargo saiu do SBT? Por que faltou energia hoje? Por que Daniel Alves foi preso? Por que não existe flor preta?

Virou trend

As principais tendências de 2023 incluíram a criação de personagens inspirados nas animações da Disney e Pixar, e uma versão realista de um futuro filho. Além disso, a tendência do pôster personalizado do filme Barbie e a da alma gêmea da Lua viralizaram.

Trend Disney Pixar Trend Barbie Trend da Lua Trend Capa de Álbum Trend Bruno Mars Trend Bololo Haha Trend da Noiva Trend Império Romano Trend do Sobrenome Trend do Filho

Meme

Os memes mais populares de 2023 incluíram “Fake Natty”, “Suquinho de Maracujá” e “Lá Ele”. Esses termos, oriundos de vídeos que viralizaram nas redes sociais, tiveram grande repercussão e despertaram a curiosidade dos usuários do Google.

Indo ali meme Bellingham meme Fake Natty meme Suquinho de Maracujá meme Segovinha meme 10/10 meme Lá Ele meme Calor meme Flavia Big Big meme Que tristeza meme

Comidas

A música “Voando Pro Pará”, da cantora Joelma, lançada em 2015, viralizou em 2023 e fez do tacacá, um prato típico da Região Amazônica, a comida mais pesquisada do ano.

Tacacá Bolo alagado Salpicão de frango Temaki frito Roast beef Zaatar Arroz de cuxá Ovo de Páscoa pistache Pimenta de bode Bolo de côco fofinho

Games

“Hogwarts Legacy”, um jogo de mundo aberto baseado no universo de Harry Potter, foi um dos jogos mais aguardados de 2023, liderando as pesquisas na categoria.

Hogwarts Legacy Baldur’s Gate 3 Resident Evil 4 Diablo IV Starfield The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Final Fantasy XVI Mortal Kombat 1 Street Fighter 6 Atomic Heart

Clubes de futebol

Al-Hilal e Al-Nassr, times sauditas nos quais jogam Neymar e Cristiano Ronaldo, respectivamente, foram os clubes de futebol mais pesquisados em 2023.