Governador anuncia CONCURSO com 3 MIL vagas para educação; Veja!

Anúncio sobre o concurso aconteceu durante cerimônia

Mais um concurso será liberado por estes tempos. Uma ótima notícia, já que serão 3 mil vagas para educação. As informações foram divulgadas pelo governador.

Ficou interessado? Veja a seguir.

Anúncio do Concurso SEE AC

Em um evento marcante durante a cerimônia do primeiro Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, realizada na quarta-feira, 20 de dezembro, o governador do Estado, Gladson Cameli, revelou uma notícia que promete impactar positivamente a área educacional.

O anúncio foi o lançamento do concurso SEE AC (Secretaria de Estado da Educação do Acre), com o objetivo de preencher três mil vagas efetivas.

3.000 Vagas no concurso

Ao compartilhar a novidade, o governador destacou a importância dessa iniciativa para fortalecer a educação no estado. O concurso representa um passo significativo na recomposição do Quadro de Professores Efetivos do Estado, visando melhorias substanciais na qualidade do ensino.

O anúncio reforça o compromisso do governo com o setor educacional e a valorização dos profissionais que desempenham papel fundamental na formação da sociedade.



Você também pode gostar:

Salários e Jornada de Trabalho

Com base no último certame, os salários iniciais variaram de acordo com a jornada de trabalho, sendo:

25 horas semanais: R$ 2.736,50

30 horas semanais: R$ 2.884,22

Assistente Educacional: R$ 1.277,69

Essa diversidade de cargas horárias oferece opções flexíveis para os candidatos, considerando diferentes perfis e necessidades. A valorização salarial também é evidente, refletindo o reconhecimento da importância do trabalho dos educadores.

Prova Objetiva

No último certame, os candidatos passaram por uma única etapa de avaliação, a prova objetiva, realizada em 28 de maio de 2023. Essa etapa desafiadora permitiu a análise dos conhecimentos dos participantes, garantindo uma seleção justa e eficiente.

Último concurso

O último edital contou com os seguintes cargos:

Professor – Arte:

Professor – Biologia/Ciências

Professor – Educação Física

Professor – Filosofia

Professor – Física

Professor – Geografia

Professor – História

Professor – Espanhol

Professor – Inglês

Professor – Língua Portuguesa

Professor – Matemática

Professor – Pedagogia ou normal superior

Professor – Química

Professor – Sociologia

Professor – EJA

Professor – Linguagens – EJA

Professor – Espanhol – EJA

Professor – Inglês- EJA

Professor – Ciências Humanas – EJA

Professor – Matemática e Física – EJA

Professor – Ciências da Natureza – EJA

Professor – Educação Física – EJA

Professor – EJA prisional

Professor – Linguagens – EJA prisional

Professor – Espanhol – EJA prisional

Professor – Inglês- EJA prisional

Professor – Ciências Humanas – EJA prisional

Professor – Matemática e Física – EJA prisional

Professor – Ciências da Natureza – EJA prisional

Professor – Educação Física – EJA prisional

Professor – Linguagens – Aprender é o caminho

Professor – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias – Aprender é o caminho

Professor – Ciências Humanas – Aprender é o caminho

Assistente Educacional – Educação Especial

Professor Mediador – Educação Especial

Atendimento Educacional Especializado

Professor Tradutor Intérprete de Libras

Professor – Libras

Professor – Brailista

Professor Pedagogia ou Normal Superior – Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)

Professor – Linguagens (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor – Ciências Humanas (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor – Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor Educação Física (6o ao 9o e/ou Ensino Médio)

Professor – Língua Espanhola – CEL

Professor – Língua Francesa – CEL

Professor – Língua Inglesa – CEL

Professor – Libras – CEL

Sobre os requisitos do concurso

Professor – nível superior na especialidade pretendida;

– nível superior na especialidade pretendida; Assistente educacional – nível médio

nível médio Mediador – diploma, devidamente registrado de conclusão do curso Normal (Magistério)

– diploma, devidamente registrado de conclusão do curso Normal (Magistério) Atendimento especializado – diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de Licenciatura Plena ou de graduação em Pedagogia

– diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de Licenciatura Plena ou de graduação em Pedagogia Libras, tradutor e intérprete e brailista – diploma, devidamente registrado de conclusão do curso superior, com habilitação em Letras Libras/Língua Portuguesa ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena ou de graduação em Pedagogia

Provas

As provas aconteceram em maio e contaram com as seguintes disciplinas:

DISCIPLINAS TOTAL DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO TOTAL DE PONTOS Língua Portuguesa 05 1 05 História e Geografia do Acre 05 1 05 Legislação 05 1 05 Legislação Específica 15 1 15

No que se refere a distribuição, os aprovados foram realocados para estes locais: