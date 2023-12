Governança da Prefeitura de Penedo é destaque em evento sobre modernização de gestão pública

Um setor da Prefeitura de Penedo fundamental para o cumprimento de metas de ações foi premiado durante o evento Conexão Target, realizado pela Facilit Tecnologia, empresa instalada no Porto Digital, em Recife-PE.

A Governança da administração municipal conquistou o reconhecimento pelo trabalho que desenvolve no governo Ronaldo Lopes/João Lucas na categoria Monitora, a mesma que também foi destinada para a administração da capital pernambucana.

A entrega da premiação aconteceu neste último final de semana, promovendo um encontro entre articuladores da governança dos municípios e estados com melhor desempenho nos serviços da Facilit, entre eles o Governo de Sergipe e a Prefeitura de São Paulo.

A Governança da Prefeitura de Penedo foi representada por Yanne Martyres, destacando as dificuldades inerentes ao início da implantação do sistema que incentiva e cobra a execução do planejamento anual de ações institucionais.

Ela explicou que o trabalho é feito por duas equipes, uma diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes e a outra formada por monitores, elos entre as secretarias/superintendências e a Governança.

Além do reconhecimento pela excelência na gestão, o Conexão Target possibilitou trocas de experiências entre os participantes, além de palestras com especialistas em administração pública moderna, arrojada e evoluída, com uso imprescindível de tecnologias digitais.

SECOM PMP