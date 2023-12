Governo anuncia que pagamentos do Bolsa Família podem chegar a R$1 MIL; veja se você tem direito

Em tempos recentes, uma notícia promissora ecoou entre os beneficiários do Bolsa Família: a possibilidade de receber até R$ 1.000, um valor significativamente acima do comum. Nesta matéria iremos explorar se essa tendência pode se estender e quem são os beneficiários desses pagamentos adicionais.

Mudanças no Bolsa Família Beneficiam Grupo Específico

Desde março de 2023, o Bolsa Família sofreu alterações significativas, beneficiando especialmente as famílias que anteriormente recebiam apenas o valor mínimo de R$ 600. Essas mudanças trouxeram uma nova esperança para essas famílias, que agora podem contar com um pagamento mais substancial.

Detalhes dos Pagamentos Extras

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. No final de outubro, os beneficiários tiveram a oportunidade de receber esses valores adicionais. A responsabilidade pelos repasses é da Caixa Econômica Federal, e o programa é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Atualmente, o MDS repassa a quantia mínima de R$ 600, mas várias famílias podem receber até R$ 1.000, dependendo da composição familiar.

Benefícios Complementares Elevam o Valor do Pagamento

Os valores adicionais, que podem elevar os pagamentos a R$ 1.000, vêm de dois benefícios complementares:

Benefício da Primeira Infância (BPI): Concede R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos, limitado a dois beneficiários por família. Benefício Variável Familiar (BVF): Proporciona R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de gestantes.

Verificação dos Pagamentos



No final de outubro, os pagamentos foram concluídos. É essencial que os beneficiários verifiquem se os valores foram depositados corretamente, de acordo com a composição familiar. Os pagamentos são feitos com base no Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário e podem ser verificados pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo app Bolsa Família.

Calendário do Bolsa Família

O calendário de pagamento do Bolsa Família foi estabelecido da seguinte forma:

O Governo Federal já divulgou as datas em que serão realizados os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de dezembro. Abaixo você confere o calendário completo:

Final do NIS 1: 11 de dezembro

Final do NIS 2: 12 de dezembro

Final do NIS 3: 13 de dezembro

Final do NIS 4: 14 de dezembro

Final do NIS 5: 15 de dezembro

Final do NIS 6: 16 de dezembro

Final do NIS 7: 17 de dezembro

Final do NIS 8: 18 de dezembro

Final do NIS 9: 19 de dezembro

Final do NIS 0: 22 de dezembro

Como se inscrever no Bolsa Família

Para se inscrever no Bolsa Família, o primeiro passo é localizar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Estas unidades são responsáveis por realizar o cadastro das famílias no programa. Para encontrar o CRAS mais próximo, você pode entrar em contato com a prefeitura de sua cidade ou acessar o site oficial do Ministério da Cidadania.

Documentação necessária

Para se inscrever no programa, é preciso apresentar uma série de documentos, que incluem:

CPF RG Comprovante de residência Comprovante de renda

É importante que todos os documentos estejam em dia e que as informações sejam verdadeiras. O fornecimento de informações falsas pode resultar em penalidades.

Cadastro Único

O próximo passo é realizar a inscrição no Cadastro Único. Este cadastro é uma ferramenta que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Ele pode ser feito através do aplicativo do CadÚnico disponível para Android e iOS.

Após o pré-cadastro, é necessário comparecer ao CRAS ou um dos pontos de atendimento do Cadastro Único para confirmar as informações. Este procedimento deve ser realizado em até 120 dias após o pré-cadastro.

Atualização dos dados

Os dados dos beneficiários do Bolsa Família devem ser atualizados a cada dois anos. Esta é uma das exigências para continuar recebendo os benefícios sociais do governo. Se essa atualização não for realizada, o benefício pode ser interrompido.

Critérios para receber o Bolsa Família

Para se tornar elegível ao Bolsa Família, a família deve atender a uma série de critérios. Os principais são: