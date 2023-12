governo anuncia valor dos pagamentos de dezembro

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (6) mais alguns detalhes sobre os pagamentos do Auxílio-gás nacional deste mês de dezembro. Como adiantado, a pasta confirmou que as liberações devem ser iniciadas no próximo dia 11 e seguirão normalmente até o dia 23.

Neste mês de dezembro, os pagamentos do Auxílio-gás nacional serão escalonados, de modo que todos os usuários poderão receber o saldo em suas contas até antes das festas de final de ano. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome decidiu antecipar as liberações.

Assim como nos meses anteriores, o cidadão precisa sempre se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando poderá receber o saldo em sua conta. Abaixo, você pode conferir o calendário completo de liberações do Auxílio-gás nacional para este mês de dezembro:

Usuários com NIS final 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 15 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 18 de de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 19 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

O valor do Auxílio-gás

Também nesta semana, o governo federal confirmou o valor dos pagamentos do Auxílio-gás nacional. Ao contrário do que ocorre com o Bolsa Família, este é um benefício de repasse único, ou seja, todos os usuários recebem basicamente o mesmo valor, independente da quantidade de pessoas que residem em uma mesma casa.

Para definir o valor do Auxílio-gás nacional, o governo federal toma como base o preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Este patamar é sempre definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Por lei, o Ministério precisa repassar sempre o equivalente a 100% do preço médio do botijão.

Partindo desta lógica, é possível afirmar que o governo federal vai liberar o Auxílio-gás nacional no valor de R$ 104 neste mês de dezembro. O saldo será depositado de maneira automática nas contas dos usuários que estão aptos ao recebimento do saldo.



“O Auxílio Gás, pago bimestralmente, também começa a ser pago no dia 11 de dezembro. O benefício criado para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico, contempla mais de 5,4 milhões de famílias”, disse o Ministério

“O Governo Federal repassa 100% do valor da média nacional do botijão GLP de 13 quilos para as famílias beneficiárias. O cálculo do preço é feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Em dezembro, o valor será de R$ 104,00”, segue a pasta.

“Os pagamentos são realizados de acordo com o final do NIS do beneficiário e seguem o calendário de pagamento do Programa Bolsa Família. As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.”

Como saber se vou receber em dezembro

Não é preciso sair de casa para saber se você está entre as pessoas que poderão receber o Auxílio-gás nacional neste mês de dezembro. Para tanto, basta abrir o app oficial do Bolsa Família. Através da sua conta, será possível confirmar se você está entre os selecionados para o benefício.

Esta consulta é importante não apenas para as pessoas que desejam entrar no benefício, mas também para aqueles cidadãos que já fazem parte do programa. Através da verificação, eles poderão confirmar se seguem dentro do projeto, ou se foram bloqueados por algum motivo.

Em caso de bloqueio, cancelamento ou exclusão, a dica é visitar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo para entender o que aconteceu de fato, e seguir os passos para voltar a receber o saldo o mais rapidamente possível.