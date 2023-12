governo divulga todos os calendários de 2024. Confira

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome divulgou nesta terça-feira (26), todos os calendários de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2024. A Caixa Econômica Federal, banco que realiza os repasses, também confirmou o calendário.

Assim como ocorreu em 2023, no próximo ano o usuário vai seguir tendo que se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o benefício em sua conta. A ordem de liberação segue a mesma, partindo sempre do 1, indo até o 9, e encerrando com o 0.

Também está confirmado que os repasses serão sempre realizados nos 10 últimos dias úteis de cada mês. É este o formato de liberação que será utilizado entre janeiro e novembro. Em dezembro, os pagamentos acontecem nos 10 últimos dias úteis antes do natal, para que todos recebam o saldo antes das festas de final de ano.

Em janeiro, por exemplo, os pagamentos serão retomados no próximo dia 18 e devem seguir até o dia 31, ou seja, os 10 últimos dias úteis do mês.

“Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica”, disse o Ministério do Desenvolvimento Social.

“Caso o responsável familiar não tenha ainda senha cadastrada, pode apresentar documento oficial com foto e receberá o recurso por meio de guia de pagamento, diretamente em uma agência da Caixa”, completa a pasta.

Como receber o Bolsa Família em 2024

Para ter direito ao Bolsa Família em 2024, é necessário seguir as mesmas regras de sempre, são elas:



Ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218.

“É importante lembrar que, para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês”, diz o Ministério.

O valor

Hoje, o Bolsa Família faz pagamentos base de R$ 600 por família. Este saldo, no entanto, pode ser reduzido, ou até mesmo elevado a depender das condições de cada família. Casas que possuem um número maior de integrantes, por exemplo, podem receber valores maiores.

Também existem adicionais para famílias que contam com crianças. O valor destes bônus varia de acordo com a idade destes integrantes. O governo paga atualmente R$ 150 a mais por crianças de até seis anos, e R$ 50 a mais para crianças de sete a 12 anos.

Abaixo, você pode conferir a lista de adicionais do Bolsa Família que estão sendo pagos em dezembro, e que serão mantidos em 2024, caso o plano de orçamento seja aprovado da maneira como está desenhado hoje:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

“Em caso de dúvidas, o MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111, e ainda consultar o aplicativo do Bolsa Família ou da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais de aplicativos”, completa o Ministério.