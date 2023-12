Governo diz que é fake programa de distribuição de churrasco

É falsa a notícia que está circulando em redes sociais apontando que o governo federal teria criado o kit-churrasco. A postagem indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria ofertando este novo auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social neste final de ano. Mas tudo não passa de uma mentira.

Quem confirmou a informação foi o próprio governo federal. Na tarde desta sexta-feira (15), a Secretaria de Comunicação Social enviou a jornalistas um alerta sobre a quantidade de fake news que estão surgindo neste final de ano em relação a falsos programas que estariam sendo criados para a população em situação de vulnerabilidade social.

O que diz o governo

“Recentemente, peças de desinformação criaram programas públicos falsos que atenderiam a população com itens como kits para churrascos, kits para ceias e aparelhos de ar condicionado. Tudo falso. O Governo Federal não tem realizado tais ações.”

“Essas peças de desinformação se valem de chatbots e sites falsos que imitam a aparência das páginas oficiais do Governo Federal. Nesses ambientes virtuais, é onde as pessoas são enganadas. Os usuários podem, por exemplo, serem colocados diante de cadastros que vão capturar dados como telefone celular e CPF. Outra armadilha são as taxas fictícias que os autores desses golpes cobram dos usuários desprevenidos.”

Como saber quais programas são falsos

Na nota de alerta divulgada pelo governo federal nesta sexta-feira (15), a secretaria indica que as pessoas só podem acreditar na realização de um programa novo quando este programa for lançado por meio do site oficial do poder executivo.

Assim, ao ver uma postagem sobre um suposto novo projeto, a dica é ir até o site oficial do governo federal para saber se o programa existe mesmo, ou se o post se trata de mais uma fake news.

“Divulgações de ações do Governo Federal são realizadas nos canais do próprio Governo Federal. O portal GOV.BR congrega informações sobre política públicas e serviços para a população que são realizados pelo Governo Federal. A primeira tela do site oficial do governo já pergunta ao cidadão “O que você procura?”. Quando o site não mostra resultados para uma política, então ela muito provavelmente não existe.”



“Um detalhe muito inusitado se repete nesses três últimos exemplos. Tanto o kit churrasco, quanto o kit ceia e o programa que facilitaria a compra de aparelhos de ar condicionado fazem referência a marcas. É muito difícil uma ação do Governo Federal estar vinculada a marcas, quanto mais a uma única. Dentro desse detalhe, é preciso notar que uma única empresa dificilmente daria conta de uma demanda para o Brasil inteiro, um país de dimensões continentais.”

“A desinformação é um fenômeno intencional e com o propósito de enganar. Muitas vezes ela ocorre por razões políticas. Em outras, são iscas para golpes como esses.”

O que existe hoje

Atualmente, o governo federal conta com uma série de programas que, de fato, estão sendo executados neste mês de dezembro. É o caso, por exemplo, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Auxílio-gás nacional e do Bolsa Família. Este último atende mais de 21 milhões de pessoas.

Nesta sexta-feira (15), aliás, o governo federal está seguindo com os pagamentos de dezembro deste programa social. Hoje, as liberações estão sendo feitas para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 5. Abaixo, você pode conferir o detalhamento de pagamentos para este mês.