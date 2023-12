governo faz alerta sobre golpes nas redes sociais

Estar em situação de inadimplência já não é, por si só, uma situação fácil. Agora imagine que um cidadão endividado acaba caindo em um golpe financeiro na internet. Acredite, isso está acontecendo a todo momento nos últimos meses. As vítimas são pessoas que desejam negociar as suas dívidas através do programa Desenrola.

Nesta quinta -feira (7), a assessoria de comunicação do governo federal enviou a jornalistas um reforço de um comunicado de alerta. De acordo com a nota, várias pessoas estão caindo em golpes envolvendo o nome do programa Desenrola. Assim, o Ministério da Fazenda vai reforçar a campanha para que as pessoas se conscientizem sobre este crime.

O alerta do governo

“O Ministério da Fazenda está alertando cidadãos para que não caiam em golpes ao renegociar dívidas na plataforma do programa Desenrola Brasil. A orientação é entrar na plataforma apenas pelo link oficial para o site do governo, no qual estarão as dívidas com descontos disponíveis para renegociação. As comunicações oficiais que alertam aos cidadãos sobre a necessidade de cadastro estão sendo feitas por sms e não contêm qualquer link, para mitigar a possibilidade de fraudes”, disse o Ministério.

“Na primeira etapa do programa, criminosos utilizaram o nome do Desenrola Brasil, na tentativa de aplicar golpes nas pessoas que buscavam renegociar suas dívidas. As estratégias dos bandidos envolveram e-mails, mensagens e até mesmo a criação de sites com o nome do “Desenrola”. Tudo isso é falso. Na atual fase do programa, as dívidas serão negociadas somente pela Plataforma de Renegociação no endereço desenrola.gov.br, que dará acesso à plataforma de renegociação de dívidas”, seguiu a pasta.

Qual é o site oficial do Desenrola

Está com dívidas e deseja aproveitar o Desenrola para sair da situação de inadimplência? A dica é procurar apenas o site ou a plataforma oficial do Desenrola. Para entrar na página oficial, basta clicar sobre este link.

Já fui vítima do golpe?



Se você já foi vítima do golpe envolvendo o nome do Desenrola, a dica é registrar o ocorrido de maneira oficial. É preciso procurar as autoridades competentes para que elas identifiquem o problema, estudem como os criminosos atuam e articulem um plano para desmantelar a quadrilha.

“O cidadão deve comunicar a ocorrência de tentativas de fraudes com o registro de ocorrências policiais, contato com os Procons, e central telefônica do credor com o qual o devedor tem a dívida”, disse o Ministério da Fazenda.

“Se receber alguma mensagem suspeita ou de terceiros propondo a renegociação pelo Desenrola, deve procurar sempre o seu credor antes de tomar qualquer atitude. Jamais acessar links suspeitos e nunca fornecer dados pessoais a desconhecidos”, completa a nota.

Prorrogação do Desenrola

O governo federal anunciou na manhã desta quarta-feira (6) a prorrogação do Desenrola. A informação foi confirmada pelo Secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Ele disse que o programa vai se estender por mais três meses.

Inicialmente, o plano do governo federal era manter as negociações de dívidas do Desenrola apenas até o final deste ano de 2023. Agora, no entanto, a previsão é que o projeto se estenda ao menos até abril de 2024, dando mais tempo para que os cidadãos negociem os seus débitos.

Para além da prorrogação do programa, o Ministério da Fazenda também confirmou que vai alterar algumas regras de participação no processo. Hoje, para fazer parte do Desenrola o cidadão precisa ter uma conta prata ou ouro no sistema gov.br. O plano agora é não realizar mais essa exigência.

“A gente pretende, na próxima semana, enviar uma medida provisória para o Congresso eliminando esse requisito. A gente não acha que esse é o ponto que é o maior empecilho para as negociações ocorrerem no ritmo ótimo, mas é um ponto que pode causar algum entrave para algumas pessoas, então a gente quer abrir mão desse requisito”, explicou o secretário.