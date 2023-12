Governo libera SAQUE em janeiro de 2024 para ESTES brasileiros; veja se você está lista

Os trabalhadores que desempenham suas atividades sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já podem começar a se animar para o primeiro saque de 2024. Esse valor estará disponível a partir de janeiro, e os brasileiros estão bastante entusiasmados com isso. Vamos explorar mais detalhes sobre esse saque e entender quem terá acesso.

O FGTS é um fundo criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho.

Saque Aniversário do FGTS Confirmado para Janeiro

O governo federal confirmou o saque aniversário do FGTS para janeiro, e os brasileiros estão comemorando. Isso porque milhões de cidadãos terão acesso ao valor parcial em conta a partir do primeiro dia do ano. Portanto, aqueles que trabalham via CLT estão aguardando a liberação.

Inicialmente, milhões de cidadãos já estão tendo acesso ao valor de suas contas. Isso porque aqueles que optam pelo saque aniversário e nasceram em dezembro estão liberados para acessar o valor.

Modalidades de Saque FGTS a Partir de Janeiro de 2024

A partir de janeiro, os cidadãos poderão ter acesso a vários tipos de saques através do FGTS. Essa possibilidade será disponibilizada para ampliar o poder de compra do povo brasileiro. Uma dessas maneiras é o saque aniversário, que permite a retirada do valor de acordo com o mês de nascimento.

Existem outras modalidades de saque do FGTS. Entre elas, está o conhecido saque rescisão. Este possibilita aos cidadãos que acabaram de ser demitidos que tenham acesso ao valor parcial do saldo em conta.

A seguir, confira algumas outras modalidades que também estarão de volta a partir de 2024:



Saque Aniversário; Saque Rescisão; Saque por falecimento do titular da conta; Saque por Doenças Graves; Saque Calamidade; Saque contrato por prazo determinado; Saque Órtese e Prótese; Saque por três anos fora do FGTS; Saque Determinação Judicial;

Os trabalhadores que se encontram sob a CLT terão a oportunidade de começar o ano de 2024 com um impulso financeiro graças ao saque do FGTS. Com várias modalidades disponíveis, há muitas oportunidades para os trabalhadores acessarem seus fundos quando mais precisarem.

Como consultar o saldo do FGTS?

Existem duas principais formas de consultar o saldo do FGTS: pelo aplicativo FGTS ou pelo internet banking da Caixa Econômica Federal. Ambas as formas são práticas e podem ser feitas a qualquer momento e em qualquer lugar.

Como sacar o FGTS?

Após verificar o saldo disponível, o trabalhador pode se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou em uma lotérica para realizar o saque. Para valores acima de R$ 3.000,00, é necessário ir pessoalmente a uma agência da Caixa.

Documentos necessários para o saque do FGTS

Para sacar o FGTS, são necessários alguns documentos:

Documento oficial de identificação;

Número de inscrição no PIS/PASEP;

Carteira de trabalho;

Comprovante de residência.

Condições para o saque do FGTS

O FGTS pode ser sacado nas seguintes situações:

Demissão sem justa causa;

Término do contrato por prazo determinado;

Aposentadoria;

Em caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural;

Na compra da casa própria;

Entre outras.

FGTS e a economia brasileira

O FGTS é uma importante ferramenta de política econômica do governo federal. Ele serve como uma poupança forçada que pode ser utilizada em momentos de crise econômica para estimular o consumo e movimentar a economia.

Com a confirmação do governo federal do saque aniversário do FGTS para janeiro, os trabalhadores brasileiros têm muito a comemorar. E, com várias outras modalidades de saque também disponíveis, o ano de 2024 promete ser um ano de grande alívio financeiro para muitos.

Então, se você é um trabalhador CLT, não deixe de verificar se você é elegível para o saque do FGTS em janeiro de 2024.