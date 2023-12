Governo LIBEROU “Auxílio Mãe”? Saiba a VERDADE sobre o assunto

O Governo Federal oferece um conjunto diversificado de iniciativas sociais, acessíveis diretamente no portal gov.br por meio do Ministério do Desenvolvimento Humano. Contudo, a contínua procura por benefícios sociais frequentemente acarreta em uma onda de fraudes perpetradas por malfeitores. Estes indivíduos tiram proveito de pessoas desprevenidas que se deixam levar pela ilusão de lucros rápidos e descomplicados.

Influenciadas por ampla publicidade nas plataformas digitais, as pessoas podem enfrentar a perda de informações pessoais e até de recursos financeiros mediante ofertas fictícias. É o que vem acontecendo há um tempo com o suposto “auxílio mãe” do governo. Isso é, de fato, uma armadilha, assim como diversos outros benefícios que estão sendo divulgados na internet.

Auxílio mãe: é importante reconhecer o modus operandi para evitar ciladas e perder dinheiro com os golpes aplicados

Tal qual os esquemas fraudulentos mencionados anteriormente e alertados em diversas ocasiões, a fraude denominada auxílio mãe explora a identidade governamental. Operando por meio de uma página que imita um suposto chat, hospedado em um endereço eletrônico que, para um observador desatento, pode se assemelhar ao oficial gov.br.

Antecedendo essa estratégia, uma ampla campanha promocional é lançada por meio de contas fictícias no TikTok e Instagram, divulgando um programa governamental supostamente legítimo, que, na prática, é inexistente.

Ao visitar o endereço eletrônico mostrado nos vídeos, o usuário é orientado a efetuar um registro onde lhe é requisitado o seu número de identidade e CPF. Ao fornecer tais dados, o indivíduo involuntariamente o entrega a um fraudador. A partir deste ponto, é comunicado que o número fornecido possui uma quantia pendente liberada pelo governo para resgate, geralmente valores substanciais.

Para viabilizar o suposto resgate, é solicitada uma taxa de R$ 29,00. Uma vez que essa quantia é desembolsada pela vítima, a artimanha se concretiza. O indivíduo iludido perde o valor transferido e não recebe nenhuma recompensa do governo, além de correr o risco de problemas associados ao seu registro fiscal.

Relatos no TikTok sobre o golpe do auxílio mãe do Governo Federal



Você também pode gostar:

Conforme mencionado anteriormente, várias pessoas já caíram nesta cilada. Conquanto, algumas compartilharam suas experiências nos comentários de uma postagem na plataforma TikTok.

“Quase fui vítima da fraude; estava prestes a desembolsar R$ 29,00 de tarifa, porém pesquisei no Google e percebi que não é real”, escreveu uma usuária. “Fui enganada por esse esquema. Se tivesse visto este conteúdo antes, teria evitado”, declarou outra.

“Acabei de visualizar um vídeo de uma pessoa dizendo que obteve o benefício. Ao acessar o site e perceber a exigência de uma tarifa, tive convicção de que era uma fraude”, comentou mais uma “quase vítima”, que escapou do ardil ao identificar a taxa suspeita.

“Visualizei o programa auxílio mãe; fui selecionada para receber R$ 2.000,00, mas a taxa de R$ 30,00 é necessária”, relatou mais uma pessoa.

Estratégias para não ser vítima de fraudes como o auxílio mãe

Primeiramente, é fundamental não compartilhar o seu número de identidade, CPF ou quaisquer informações pessoais em plataformas de origem duvidosa. Ademais, é mais crucial ainda, evitar efetuar transações financeiras nessas circunstâncias.

Toda iniciativa oficial do governo pode ser verificada no portal gov.br. Assim, é aconselhável realizar uma investigação detalhada antes de confiar em promessas enganosas.

Por conseguinte, é relevante ressaltar que nenhum programa estatal exige pagamento para registro. Qualquer programa social oficial do Governo Federal demanda apenas a inscrição no Cadastro Único, sem a imposição de qualquer taxa.

Ao se inscrever no CadÚnico, o cidadão estará habilitado a ser avaliado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que poderá ou não aprovar sua participação nos programas efetivamente existentes.