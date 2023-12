Governo Lula bate o Martelo e anuncia conta de luz MAIS BARATA; veja se você será beneficiado

Você sabia que a partir de 2024 poderá usufruir de descontos na sua conta de luz? O governo anunciou uma medida que permitirá que alguns consumidores escolham a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica. A expectativa é que essa ação possa reduzir em até 35% o valor da conta de luz. Neste artigo, vamos explicar como funciona essa novidade e quem será beneficiado por ela.

O Consumo de Energia no Brasil

Atualmente, no Brasil, existem duas formas de consumo de energia elétrica: pela concessionária e pelo mercado livre de energia. Vamos entender como cada uma delas funciona.

Consumo Pela Concessionária

A forma mais comum de consumo de energia é através da concessionária, tanto para empresas quanto para residências. Esse modelo opera no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e funciona da seguinte maneira:

O consumidor é cobrado pelo consumo de energia, além de taxas adicionais.

Nessa modalidade, também podem ser aplicadas as bandeiras tarifárias, que indicam o custo da energia de acordo com a oferta e demanda do mercado.

Consumo Pelo Mercado Livre de Energia

No mercado livre de energia, também conhecido como Ambiente de Contratação Livre (ACL), o consumidor tem a liberdade de negociar diretamente com o fornecedor e escolher a empresa que fornecerá a energia elétrica. No entanto, é importante ressaltar que essa modalidade não se aplica às residências, sendo mais comum em estabelecimentos comerciais e industriais.

Conta de Luz Mais Barata em 2024



Você também pode gostar:

A partir de 2024, será possível obter uma conta de luz mais barata através do Mercado Livre de energia. Atualmente, essa oportunidade está disponível apenas para consumidores que utilizam acima de 2,3 kV, o que inclui estabelecimentos como mercadinhos, hotéis, pousadas, galpões de logística, laboratórios de análise, centros comerciais, grandes restaurantes e pequenas indústrias.

Anteriormente, somente aqueles que consumiam mais de 500 kV podiam utilizar o Mercado Livre de Energia. No entanto, a partir de 2024, empresas que consomem 2,3 kV também poderão aderir a essa modalidade.

Como Funciona a Contratação no Mercado Livre

A contratação do serviço no Mercado Livre de energia para empresas que consomem 2,3 kV só poderá ser finalizada a partir de 1º de janeiro de 2024, mas é possível iniciar o processo desde já. Para realizar essa migração, o consumidor deve informar a concessionária atual com pelo menos 6 meses de antecedência ao vencimento do contrato.

Benefícios da Migração para o Mercado Livre

Para incentivar a migração para o Mercado Livre de energia, as empresas têm oferecido descontos que variam de 10% a 35%. Essa possibilidade de escolher quem fornecerá a energia elétrica traz diversos benefícios, como:

Redução de custos: Com a concorrência no mercado livre, as empresas podem negociar melhores preços e condições de contrato, resultando em uma conta de luz mais barata. Flexibilidade na negociação: O consumidor tem a liberdade de negociar diretamente com os fornecedores e escolher a empresa que ofereça as melhores condições para o seu negócio. Maior controle: Ao optar pelo Mercado Livre de energia, o consumidor tem maior controle sobre o seu consumo e pode adotar práticas mais sustentáveis, como a utilização de energias renováveis.

Como Aproveitar os Descontos na Conta de Luz

Se você possui um estabelecimento que consome acima de 2,3 kV e deseja aproveitar os descontos na conta de luz, siga os passos abaixo:

Verifique se o seu contrato de energia está próximo do vencimento. Informe a concessionária atual com pelo menos 6 meses de antecedência sobre a sua intenção de migrar para o Mercado Livre. Pesquise e negocie com diferentes fornecedores de energia elétrica para encontrar a melhor oferta. Analise as condições contratuais, como prazos, preços e modalidades de pagamento. Ao fechar o contrato com a nova empresa, acompanhe de perto o consumo de energia e busque práticas mais eficientes e sustentáveis.

Conta de Luz mais Barata em 2024

A partir de 2024, a possibilidade de escolher a empresa fornecedora de energia elétrica permitirá que muitos consumidores brasileiros tenham acesso a uma conta de luz mais barata. Essa medida, que antes estava disponível apenas para quem consumia acima de 500 kV, agora se estende para aqueles que consomem 2,3 kV. A migração para o Mercado Livre de energia traz benefícios como a redução de custos, maior flexibilidade na negociação e maior controle sobre o consumo. Portanto, se você se enquadra nesse perfil, aproveite essa oportunidade e comece a pesquisar as melhores opções disponíveis no mercado. Sua empresa agradecerá os descontos na conta de luz!