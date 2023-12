Governo publica Novas Regras para uso do FGTS em 2024; veja o que muda

O Ministério das Cidades anunciou recentemente uma série de novas regras para a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) em 2024. O anúncio, que foi publicado no Diário Oficial da União, detalha como os recursos do FGTS serão distribuídos para financiamentos de habitação, infraestrutura urbana e saneamento básico.

Distribuição dos Recursos do FGTS

Segundo a nova norma, pelo menos R$ 46,2 bilhões do FGTS devem ser usados para financiamentos de habitação para pessoas físicas. As famílias que serão contempladas por esta medida devem ter uma renda mensal bruta de até R$ 4.400. Além disso, outros R$ 995 milhões serão destinados para financiamentos para a aquisição de uma unidade habitacional.

Regras para o Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS (Pró-Cotista)

A instrução normativa também estipula que, no mínimo, 60% do orçamento do Pró-Cotista deve ser direcionado para o financiamento de imóveis novos. Por outro lado, no máximo 30% do mesmo orçamento pode ser utilizado para o financiamento de imóveis com valor de venda acima de R$ 500 mil.

Orçamento do FGTS para o Programa do Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades)

Além disso, aprovou-se um orçamento do FGTS de R$ 2 bilhões para ser aplicado em operações de crédito pelo Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) em 2024. Mais da metade desse valor, ou seja, R$ 1,6 bilhão, será destinada ao setor público. Os R$ 600 milhões restantes serão direcionados para o setor privado.

Uso dos Recursos do FGTS em Empréstimos para Ações de Saneamento

O Ministério das Cidades também promulgou uma regra para regular o uso dos recursos do FGTS em empréstimos para ações de saneamento. Essas ações fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).



Financiamento de Imóveis Novos e de Alto Valor

Concessão de Descontos nos Financiamentos

Recursos do FGTS para o Programa do Desenvolvimento Urbano

Uso do FGTS em Ações de Saneamento

Disponibilidade dos Recursos em 2024

O orçamento para o Programa Saneamento para Todos estará disponível para ser utilizado em contratações de operações de crédito a partir do primeiro dia útil de 2024.

Limites para Contratação de Operações de Crédito

De acordo com a publicação, no máximo 5% do orçamento de R$ 6 bilhões deve ser destinado para contratação de operações de crédito para ações da modalidade Tratamento Industrial de Água e Efluentes Líquidos e Reuso de Água.

Os detalhes dessas novas regras devem ser cuidadosamente considerados por quem planeja utilizar o FGTS em 2024. É importante lembrar que essas regras podem sofrer alterações e, portanto, é sempre importante consultar as fontes oficiais para obter as informações mais atualizadas.