GPA abre mais de 150 VAGAS de EMPREGO pelo Brasil

O GPA, um dos maiores grupos de varejo alimentar da América do Sul, com operações na Colômbia, no Uruguai, na Argentina e no Brasil, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Atendente de Loja – Indaiatuba – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Meio (a) Oficial Cozinha – Bertioga – SP – Cozinha;

Açougueiro (a) – Bertioga – SP – Açougue;

Operador (a) de Loja – PCD – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Operador de Caixa – Brasília – DF – Atendimento;

Cozinheiro (a) – Bertioga – SP – Cozinha;

Jovem Aprendiz Logística – CD – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador (a) de Caixa – São Sebastião – SP – Venda Interna;

Auxiliar de Açougueiro – São Sebastião – SP – Açougue;

Chefe de Seção – Abastecimento Alimentar – Valinhos – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Chefe de Seção – Abastecimento Alimentar – Caçapava – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Padeiro (a) – Bertioga – SP -Padaria;

Chefe de Seção – Dados – São Paulo – SP – Administração Geral;

Chefe de Seção – Prevenção – São Paulo – SP – Administração Geral;

Chefe de Peixaria – São Paulo – SP – Caça e Pesca;

Chefe de Seção – Patrimônio – São Paulo – SP – Administração Geral;

Chefe de Seção – Frutas/ Legumes/ Verduras – Taubaté – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito.

Mais sobre o GPA

Sobre o GPA, podemos frisar que o grupo possui um modelo de negócios multiformato e multicanal, reunindo algumas das redes e marcas mais conhecidas e valiosas do varejo, como Compre Bem, Extra e Pão de Açúcar. Além disso, também dispõe de marcas exclusivas, como Qualitá, Taeq, Club des Sommeliers, Finlandek e muitas outras.

No Brasil, é presença marcante em vários estados, com mais de 800 lojas físicas e líderes do e-commerce alimentar no país. Trabalha para oferecer aos(às) seus(as) clientes a melhor experiência de compra todos os dias.

Por fim, acredita na inclusão e na promoção de diversidade em todas as suas formas. Tem como valor e premissa a valorização das pessoas. Por isso, combate e não tolera qualquer tipo de discriminação seja por idade, gênero, orientação sexual, raça, cor, deficiência, religião, estado civil, nacionalidade e expressão de gênero.

Como efetivar a sua candidatura?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta ENTRAR NESTE LINK que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



