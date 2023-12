Grace Jabbari, acusadora de Jonathan Majors, diz que enlouqueceu por causa do cachorro do ex

Jonathan Majors uma vez perdeu a calma quando seu acusador Grace Jabbari mencionou o cachorro de seu ex-namorado – pelo menos de acordo com seu depoimento no julgamento de agressão de Major.

Jabbari – que veio de Londres para depor em um tribunal de Nova York – falou ao júri sob juramento na terça-feira e descreveu como ela o conheceu, como eles se envolveram e em que ponto ele supostamente começou a mostrar agressão. dela.

Lembre-se, os promotores disseram aos jurados na segunda-feira durante as declarações de abertura que o que supostamente aconteceu entre eles em março foi na verdade apenas o ponto de ebulição do que eles afirmam ter se tornado um relacionamento controlador e abusivo… algo que Jabbari testemunhou no depoimento.

Jabbari disse que conheceu Majors no set de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ – onde foi contratada como treinadora de movimento – e explicou que o relacionamento deles ficou sério rapidamente. No entanto, em determinado momento de dezembro de 2021… ela testemunhou que viu os primeiros lampejos de raiva dele quando afirmou que ele virou a tampa depois que ela mencionou o cachorro de seu ex.

Jabbari diz que na verdade estava conhecendo os próprios cães de Majors na época, e ele estava lhe dando instruções sobre como se comportar perto deles – ao que ela respondeu que já conhecia cães por causa de seu ex-namorado, que tinha um . Foi quando ela alega que JM perdeu a calma e começou a levantar a voz para ela… aparentemente irritado por ela ter tocado no assunto.

No tribunal, ela disse: “Como ouso mencioná-lo” e “É constrangedor para ele que eu namorei com ele. O cachorro dele é patético. Esse tipo de coisa.” Ela também disse que esta foi a primeira vez que ela ficou com medo dele… e ela testemunhou que as coisas só pioraram a partir daí.

Jabbari passou a descrever outros supostos casos em que Majors perdeu a paciência – testemunhando que uma vez ele jogou uma vela em sua direção e amassou sua parede… e que ele supostamente uma vez derrubou os fones de ouvido de sua cabeça, entre outros supostos momentos de repreensão.



Ela também parou e chorou muito durante seu depoimento. Neste ponto, não parece que ela tenha conseguido descrever a suposta agressão em questão – embora os promotores já tenham mencionado isso na segunda-feira, quando alegaram que ele a jogou como uma boneca de pano no carro depois que ela viu uma mensagem de o que ela pensava ser uma mulher… algo que ele negou.