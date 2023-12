Gracie Hunt está compartilhando seus verdadeiros sentimentos sobre Taylor Swift nos jogos dos Chiefs

Taylor Swift e Travis KelceO relacionamento de Tom tomou conta da temporada de 2023 da NFL, tornando-se o assunto mais quente entre os fãs. O Chefes de Kansas Cityde propriedade da família Hunt, abraçaram o cantor de braços abertos, adicionando uma nova dimensão emocionante aos seus jogos.

Gracie Huntfilha do coproprietário do Chiefs Clark Huntrecentemente compartilhou seus pensamentos sobre a presença de Swift nos jogos dos Chiefs em uma entrevista ao “Supere a manhã com Charly Arnolt.” “Em primeiro lugar”, expressou Hunt, “acho que estamos todos entusiasmados em ver duas pessoas tão fenomenais felizes. Quero dizer, é tão fácil para nós torcermos por isso, e para o mundo inteiro torcer por isso. Porque eles são maravilhosos um para o outro e tem sido muito divertido ver essa história de amor se desenrolar. Foi tão especial ver o quão felizes eles estão.”

Hunt também destacou o impacto positivo da presença de Swift no interesse das jovens torcedoras pelo futebol, possivelmente despertando seu interesse em jogar flag football. “E também, há tantas jovens torcedoras assistindo futebol, interessadas em futebol. Talvez considere jogar flag football. das coisas. E tem sido muito divertido tê-la entrando nos jogos do Chiefs. “

Travis e Taylor têm sido o assunto da cidade

O burburinho ao redor Taylor SwiftA possível aparição de J.K. como convidado especial no episódio “New Heights” do podcast de Jason e Travis Kelce alimentou ainda mais o entusiasmo. Os irmãos Kelce anunciaram recentemente um episódio especial de feriado com estreia marcada, provocando a inclusão de convidados especiais e sugerindo uma grande surpresa de Travis Kelce. Isso levou a especulações generalizadas entre os fãs de que Swift poderia ser um dos convidados esperados.

Embora os Kelce tenham prometido uma ‘porta giratória’ de membros da família para o episódio, eles mantiveram os detalhes em segredo, pois a gravação ainda não ocorreu. A recente presença de Swift em Kansas City para testemunhar o jogo do dia de Natal a colocou no topo da lista de convidados em potencial. À medida que a expectativa aumenta, os fãs terão que esperar até sexta-feira para ver se ela fará sua tão esperada primeira aparição no podcast.