Grana Extra: Aproveite a Festa do Bom Jesus de Penedo para hospedar visitantes em sua casa

Penedo se tornará o centro das atenções com a tradicional Festa do Bom Jesus dos Navegantes, que acontecerá nos dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2024. A cidade, conhecida por sua cultura rica e hospitalidade, espera-se um grande número de visitantes, especialmente porque a prefeitura anunciou atrações de renome nacional da música brasileira.

No entanto, com o número limitado de leitos de hospedagem disponíveis, há uma grande oportunidade para os moradores locais: tornar-se um anfitrião no Airbnb e oferecer uma experiência autêntica aos visitantes.

Como se Tornar um Anfitrião no Airbnb:

Crie sua Conta: Acesse www.airbnb.com.br, clique em “Cadastre-se” usando seu e-mail, Facebook ou Google, e siga as instruções para criar sua conta​​. Prepare seu Anúncio: Crie um anúncio atraente na seção “Anfitrião” do seu perfil. Detalhe informações essenciais sobre você e seu imóvel. Lembre-se, um perfil completo aumenta suas chances de conseguir reservas​​​​. Defina Disponibilidade e Preço: Escolha as datas disponíveis e estabeleça preços adequados, considerando as despesas como água, energia elétrica, internet, etc. Você também pode definir um valor de limpeza adicional se necessário​​​​​​. Fotografias de Qualidade: Boas fotos são essenciais. O Airbnb oferece um serviço gratuito de fotografia para dar um toque profissional ao seu perfil​​. Mantenha Boa Comunicação: Mantenha informações de contato claras e responda prontamente às mensagens dos hóspedes​​. Ofereça um Bom Tratamento: Pequenos gestos, como oferecer um café da manhã ou ajudar com direções locais, podem fazer uma grande diferença na experiência do hóspede​​.

Benefícios

Além de ser uma ótima forma de ganhar uma renda extra, hospedar visitantes durante a Festa do Bom Jesus dos Navegantes ajuda a fortalecer a economia local. Restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos comerciais terão um aumento na demanda, o que pode levar à criação de empregos temporários, beneficiando toda a comunidade.

Eventos da Festa do Bom Jesus dos Navegantes:

Veja programação oficial do evento Festa do Bom Jesus dos Navegantes Penedo 2024:

11/Jan Quinta-feira:

Natan

Grupo Menos é Mais

Gui Mauriz

Elaine Nascimento, Rikielly Souza

Juh Imperadora

12/Jan Sexta-feira:

Mari Fernandes

Henry Freitas

Sandra Moreno

Maxylene Cruz

Sabrina Lobo

13/Jan Sábado:

João Gomes

Tarcísio do Acordeon

Val Vaverde

Dudu Moral

Roda de Samba: Marcelle, Dan Souza, Alex David, Savio Lázaro e Fabinho Silva

14/Jan domingo com programação religiosa, procissão terrestre e fluvial

Participar como anfitrião do Airbnb durante a Festa do Bom Jesus dos Navegantes é mais do que apenas fornecer um espaço para dormir. É uma chance de mostrar a hospitalidade de Penedo, contribuir para a economia local e criar conexões duradouras com pessoas de todo o Brasil. Não perca essa oportunidade!