Grande novidade no Bolsa Família: Fevereiro de 2024 será recheado de boas notícias!

O Bolsa Família está no centro das atenções novamente com boas novas chegando para o mês de fevereiro de 2024. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) divulgou o retorno do Auxílio Gás, uma benção financeira para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Calendário de Pagamento do Auxílio Gás 2024

O Auxílio Gás é um benefício bimestral concedido em meses pares do ano. Em 2024, os pagamentos serão efetuados nos seguintes meses:

Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro

No ano anterior, cerca de 5,63 milhões de famílias foram contempladas com este benefício. Com o orçamento planejado para 2024, espera-se que o número de beneficiados seja mantido. Contudo, ajustes na folha de pagamento do programa poderão ser necessários para a inclusão de novos beneficiários.

Valor do Auxílio Gás

O Auxílio Gás cobre 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13Kg. Este valor é baseado na média nacional dos preços dos últimos seis meses. Portanto, o valor do benefício flutua de acordo com a média do preço do gás.

Por exemplo, em outubro de 2023, o valor foi de R$106,00 por família, e em dezembro, R$104,00. Se a tendência de queda nos preços do gás persistir, o valor do Auxílio Gás pode diminuir ao longo de 2024, com uma previsão entre R$100,00 e R$104,00 por família para fevereiro.

Como Sacar o Auxílio Gás e o Bolsa Família



Você também pode gostar:

Os pagamentos do Auxílio Gás são feitos pela Caixa Econômica Federal (CEF) e depositados na conta digital do Caixa Tem. Os beneficiários podem sacar o valor em agências da Caixa, lotéricas ou caixas eletrônicos, utilizando o cartão do Bolsa Família, Cartão do Auxílio Brasil ou Cartão Cidadão.

Também é possível sacar na boca do caixa com um documento de identificação ou pelo aplicativo Caixa Tem, seguindo um passo a passo simples para gerar um código de saque.

Valores do Bolsa Família

O valor do Bolsa Família varia de acordo com a composição familiar, garantindo um mínimo de R$600,00 por família. Os valores são distribuídos da seguinte forma, dependendo do número de membros na família:

Até 4 pessoas: R$600,00

5 pessoas: R$710,00

6 pessoas: R$852,00

7 pessoas: R$994,00

8 pessoas: R$1.136,00

9 pessoas: R$1.278,00

10 pessoas: R$1.420,00

Este anúncio representa uma notícia positiva para as famílias que dependem do Bolsa Família, oferecendo um suporte adicional para enfrentar os desafios econômicos, especialmente no início do ano. Mantenha-se informado sobre as datas e procedimentos para garantir o recebimento dos benefícios.

Como se inscrever no Bolsa Família 2024?

Inscrição no Cadastro Único

Para se inscrever no Bolsa Família 2024, é essencial estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico). Este é um programa que reúne informações sobre famílias de baixa renda no país e é um pré-requisito para receber benefícios governamentais.

Cadastro online

Anteriormente, a inscrição no Bolsa Família exigia a presença física em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Agora, o programa oferece a opção de pré-inscrição online por meio do aplicativo do CadÚnico. Este aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS.

No entanto, é importante notar que, após o pré-cadastro online, a conclusão do registro exige a presença física em uma unidade do CRAS, onde a documentação será verificada.

Documentos necessários

Para se inscrever no CadÚnico, é necessário apresentar pelo menos um dos seguintes documentos de todos os membros da família:

Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; CPF; Carteira de Identidade (RG); Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI); Carteira de Trabalho; Título de Eleitor; Conta de serviços referente aos últimos três meses.

Estes mesmos documentos devem ser apresentados no CRAS durante a atualização cadastral.

Quem tem direito ao Bolsa Família 2024

Para ter direito ao Bolsa Família 2024, você deve pertencer a uma família em situação de pobreza ou extrema pobreza. Além disso, as famílias com crianças e adolescentes de 0 a 17 anos devem garantir que eles estejam frequentando a escola.