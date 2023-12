GRANDE promoção é anunciada para clientes do Banco Inter; Confira agora

O programa de fidelidade TudoAzul divulgou uma promoção especial que oferece bônus de até 70% nas transferências de pontos provenientes do Banco Inter. A oportunidade estará em vigor até quarta-feira (6). Os detalhes da bonificação incluem:

70% de Bônus: Para os assinantes do Clube TudoAzul, garantindo vantagens exclusivas.

50% de Bônus: Para os clientes regulares do TudoAzul.

É importante ressaltar que a promoção possui um limite máximo de pontos bônus concedidos por CPF, estabelecido em 300.000 pontos. Nesse sentido, os participantes têm a possibilidade de otimizar suas transferências.

Saiba como transferir pontos

Como já dito anteriormente, o programa de fidelidade TudoAzul acaba de anunciar uma promoção exclusiva, oferecendo aos participantes a oportunidade de receber bônus ao transferir pontos do Banco Inter. A mecânica da promoção é direta e envolve etapas simples para garantir a participação e desfrutar dos benefícios oferecidos. Veja o passo a passo a seguir:

Cadastre-se até 6 de dezembro: Acesse a página dedicada à promoção e realize o cadastro;

Transfira os pontos: após completar o cadastro, os usuários devem efetuar a transferência dos seus pontos até o último dia da promoção, ou seja, até o dia 6 de dezembro.

Aguarde: Após o encerramento da campanha, os participantes deverão aguardar o bônus que será creditado em até 15 dias úteis.

A simplicidade do processo, desde o cadastro até a transferência de pontos, ressalta a acessibilidade dessa oportunidade oferecida pelo programa de fidelidade. Vale lembrar que os clientes do Banco Inter podem conferir mais detalhes sobre a parceria nos canais oficiais da empresa.

Bônus extra para assinantes do Clube TudoAzul

De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, os assinantes do Clube TudoAzul têm direito a bônus adicionais que variam de acordo com o tempo de adesão da assinatura. Confira as regras estabelecidas para essa oferta:



+ 5% de Bônus: Para os assinantes do Clube TudoAzul com mais de 6 meses de adesão.

+ 10% de Bônus: Destinado aos assinantes dos planos 1.000, 2.000, 3.000 e 5.000 que fazem parte do Clube TudoAzul há mais de 1 ano.

+ 20% de Bônus: Exclusivo para os assinantes dos planos 10.000 e 20.000 que mantêm sua adesão ao Clube TudoAzul por mais de 1 ano.

Vale ressaltar que o bônus adicional, vinculado ao tempo de adesão ao Clube TudoAzul, possui um limite anual de 20.000 pontos. Essa iniciativa visa reconhecer e recompensar a lealdade dos membros do clube, proporcionando benefícios adicionais à medida que prolongam sua associação.

Programa de pontos Banco Inter

O Inter Loop é o programa de recompensas do Banco Inter. O programa permite a troca de pontos por milhas aéreas, e conta com uma parceria exclusiva com o programa de fidelidade TudoAzul.

Essa parceria proporciona aos clientes do Banco Inter a oportunidade de converter seus pontos acumulados em experiências de viagem, ampliando as opções de benefícios oferecidos pelo InterLoop. A troca de pontos por milhas aéreas no programa TudoAzul torna o Banco Inter uma opção atrativa para os consumidores que gostam ou precisam viajar com frequência.

Uma vantagem significativa do Inter Loop é a garantia de que os pontos acumulados não expiram, desde que o cliente mantenha atividade regular na movimentação de sua conta no Banco Inter. Mais informações sobre a parceria podem ser obtidas nos canais oficiais de ambas as empresas.