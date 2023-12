Greta Gerwig e Noah Baumbach se casam secretamente na prefeitura de Nova York

Greta Gerwig e Noah Baumbach encerramos o ano com uma grande celebração – dando o nó e tornando-nos marido e mulher. Segundo uma fonte que conversou com Página seiso casal trocou votos na Prefeitura, com Gerwig alegremente compartilhando a notícia nos bastidores do Billy joelConcerto do Madison Square Garden. A fonte os descreveu como “brilhantes e comemorando”, exalando pura felicidade em seu dia especial.

Descrevendo o traje de Gerwig, a fonte mencionou que ela estava “tão linda” em um deslumbrante terno branco, saia e jaqueta, parecendo uma linda noiva, enquanto Baumbach estava lindo em seu terno. O casal teria sido ouvido falando sobre seu casamento na prefeitura momentos antes de ir assistir à apresentação de Joel no MSG.

A jornada do casal para esse marco começou em 2011, quando eles começaram a namorar, ficando noivos em 2020. No entanto, Gerwig revelou em entrevista ao James Corden que ela preferia não se referir a Baumbach como seu “noivo”, pois isso implicava um casamento iminente, que ela parecia querer evitar.

Além de suas recentes núpcias, o casal deu as boas-vindas discretamente ao segundo filho no início deste ano. Gerwig referiu-se afetuosamente à sua nova adição como “um pequeno Schmoo”, comparando a energia do bebê à de um personagem clássico de quadrinhos.

Não há relatório oficial no momento

A família em expansão do casal também inclui seu filho Harold, de 4 anos, e Baumbachfilho de Rohmer, 13, de seu casamento anterior com a atriz Jennifer Jason Leigh. Baumbach foi casado com Leigh antes de se casar com Gerwig, marcando seu primeiro casamento.

Apesar da alegria, um representante do casal não fez comentários até o momento da reportagem.

A abordagem discreta do casal em relação ao relacionamento e aos marcos pessoais tem sido um tema consistente ao longo de sua jornada juntos. Do namoro discreto ao casamento tranquilo na prefeitura, a história de amor deles se desenrolou com um ar de intimidade e autenticidade.

À medida que embarcam neste novo capítulo como marido e mulher, fica claro que Greta Gerwig e Noah Baumbach continuam a priorizar seu amor e sua família de uma forma que pareça fiel a quem eles são – um casal poderoso de Hollywood cuja história de amor é tão genuína quanto inspiradora.