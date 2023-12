Greta Gerwig se casa com Noah Baumbach e comemora no show de Billy Joel

Greta Gerwig selou o acordo com seu próprio Ken… casando-se Noah Baumbach depois de 12 anos de namoro!

Depois de trocar votos na prefeitura de Nova York na terça-feira, os diretores comemoraram em Billy Joe Show do Madison Square Garden – Greta ainda usava seu branco de noiva e Noah, seu elegante terno azul marinho, enquanto eles aplaudiam o show.

Greta foi ouvida compartilhando a boa notícia com o pessoal nos bastidores, de acordo com Página seis … com uma fonte dizendo que os noivos estavam radiantes e muito felizes.