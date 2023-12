Grupo Algar segue CONTRATANDO pelo Brasil; Se candidate!

O Grupo Algar, grupo empresarial brasileiro que atua nos setores de tecnologias da informação e comunicação, entretenimento e agronegócio, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as opções abertas e suas respectivas localidades:

Field Service JR (Temporária) – Pontes e Lacerda – MT – Suporte Técnico;

Técnico (a) de Suporte JR (Temporária) – Pontes e Lacerda – MT – Suporte Técnico;

Pessoa Auxiliar Administrativo – PCD – Uberlândia – MG – Telecomunicações;

Analista de Telecomunicações PL – São José dos Pinhais – PR – Telecomunicações;

Técnico (a) de Suporte Pleno – Parnaíba – PI – Suporte Técnico;

Pessoa Técnica de Infraestrutura I – São Paulo – SP – Telecomunicações;

Analista de Suporte Júnior – Belo Horizonte – MG – Suporte Técnico;

Pessoa Técnica de Telecom e Infraestrutura I – Farroupilha – RS – Telecomunicações;

Pessoa Técnica de Telecom e Infraestrutura I – Caxias do Sul – RS – Telecomunicações;

Analista de Suporte I – Uberlândia – MG – Suporte Técnico;

Analista de Redes PL – Sabará – MG – Suporte Técnico;

Analista de Redes PL – Itabira – MG – Suporte Técnico;

Analista de Redes – Ibirité e Pedro Leopoldo – MG – Suporte Técnico;

Analista de Suporte Operacional De TI Pleno – Sorriso – MT – Suporte Técnico;

Analista de Suporte Líder – Rio de Janeiro – RJ – TI;

Analista de Projetos SR – Rondonópolis – MT – TI.

Mais sobre o Grupo Algar

Sobre o Grupo Algar, podemos frisar que o grupo está há mais de 90 anos transformando vidas, empresas, regiões e a sociedade.

Isto é, trata-se de grupo empreendedor fundado em 1930 que tem atuação em todo território nacional, Argentina, Colômbia e México, emprega hoje cerca de 19 mil talentos, servindo quase 3,5 milhões de clientes com soluções em TIC, Entretenimento e Agro.

O pioneirismo está no DNA da Algar, que se tornou um Grupo sólido e confiável, que se reinventa e está sempre inovando para gerar valor para o cliente que é sua razão de existir e colocar em prática o seu propósito de Gente servindo Gente.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas do Grupo Algar já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Você também pode gostar:

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer ficar de olho nas principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas principais vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Confira tudo agora mesmo o Notícias Concursos!