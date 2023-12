Grupo Boticário CONTRATA pessoas em dezembro; Saiba mais!

O Grupo Boticário, que possui muitas empresas dentro de uma (nos segmento de beleza, é laboratório, pesquisa, fábrica, logística, marketing e varejo), está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro. Desse modo, antes de falar mais sobre a marca, veja quais são os cargos abertos:

Promotor (a) de Campo – Leopoldina – MG – Venda Externa;

Auxiliar de Loja – PCD – Sudeste – São Gonçalo – RJ – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas – Juiz de Fora – MG – Atendimento: Atendimento à clientes de forma presencial e por telefone, divulgação e checagem de documentação;

Consultor (a) de Loja – Vaga Afirmativa para PCD – Florianópolis – SC – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja – Gamelinha – São Paulo – SP – Venda Interna: Captação e atendimento de clientes através de sondagem, demonstração e com objetivo de vendas de produtos. Colaboração na organização e limpeza da loja;

Assistente de Backoffice – Rio das Ostras – RJ – Atendimento: Atendimento ao Revendedor, auxiliando com dúvidas e ensinando a fazer seu pedido; Conferir, faturar e entregar os pedidos no atendimento presencial. Realizar atualização cadastral da base de Revendedores;

Atendente de Venda Direta – São Paulo – SP – Venda Interna;

Dentre outras.

Mais sobre o Grupo Boticário

Contando um pouco mais sobre a história e atuação da marca, vale frisar que o Grupo Boticário nasceu em 1977, como uma pequena farmácia de manipulação movida pela alquimia das relações humanas. Os donos sonhavam em construir uma marca brasileira de produtos inspirados no amor e no cuidado. Assim, foi com esse olhar que surgiu O Boticário.

Além disso, trata-se de um grupo que possui lojas de largo alcance. Quer dizer, saem mais de 350 milhões de produtos a cada ano das indústrias do grupo. Ao todo, são mais de 4 mil pontos de venda sustentáveis em 1.750 cidades.

Por fim, o e-commerce e catálogos da venda direta são outras formas de comercialização dos produtos do Grupo Boticário. Isto é, as marcas chegam aos consumidores de 100% do Brasil.

O que é necessário para se inscrever?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos do Grupo Boticário, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Confira alguns benefícios

Assistência Médica;

Vale-refeição;

Vale-transporte ou Auxílio combustível;

Celular Corporativo;

Ajuda de custo;

Comissões.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!