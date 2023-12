Grupo Cavalo Marinho ABRE VAGAS para Vendedor (a) e muito mais!

O Grupo Cavalo Marinho, empresa que tem a missão de continuar sendo referência na visão de parceiros como fornecedora de produtos e serviços no segmento de derivados de petróleo, está com ótimos cargos vagos no presente momento. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre, veja quais são as possibilidades vagas:

Assistente Operacional – Bahia – Salvador – BA – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais- Alagoas – Maceió – AL – Efetivo;

Auxiliar Operacional – Itaitinga – CE – Efetivo;

Auxiliar de Recursos Humanos – Salvador – BA – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Bahia – Salvador – BA – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Candeias – BA – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Conde – PB – Efetivo;

Motorista de Caminhão- Pernambuco – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) – Bahia – Salvador – BA – Efetivo;

Vendedor (a) Interno (a) – Salvador – BA – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Cavalo Marinho

Sobre o Grupo Cavalo Marinho, vale a pena frisar que a rede atua há 40 anos como transportador revendedor retalhista, autorizada pela agência nacional de petróleo, ANP. Em resumo, vende, transporta e distribui produtos como, óleo diesel, óleo combustível, querosene, lubrificante e graxas, com a qualidade, agilidade e segurança.

Ao todo, são mais de 500 colaboradores presentes em 6 estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. É o empenho e profissionalismo dessa equipe, que faz do Grupo Cavalo Marinho uma empresa sólida e confiável, com capacidade de atender qualquer demanda dos nossos clientes do Nordeste afora.

Por fim, vale frisar que o grupo surgiu em 1983, quando decidiu investir com gestão, criatividade, visão e alta tecnologia no armazenamento e distribuição de derivados de petróleo. Hoje conta com mais de 200 veículos próprios em sua frota, atende todas as legislações em vigor e possui autorização de circulação e licenças ambientais em vários estados, garantindo a circulação da frota.

Consulte alguns benefícios

Vale-alimentação;

Cesta básica;

Assistência Médica (Bradesco Saúde);

Seguro de Vida;

Vale transporte;

Dentre outros.



O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Grupo Cavalo Marinho, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

