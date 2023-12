Grupo GR está NA PROCURA por mais de 250 profissionais!

O Grupo GR, empresa que atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos, está contratando novos profissionais para preencher o seu time. Dito isso, veja quais são as possibilidades:

Auxiliar de Monitoramento – Itapevi – SP – Rastreamento, Monitoramento;

Controlador (a) de Acesso – Santana de Parnaíba – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Controlador (a) de Acesso – Barueri – SP – Portaria Industria;

Recepcionista – São Paulo – SP – Recepção;

Porteiro (a) – São Paulo – SP – Portaria;

Agente de Conservação – Guarulhos – SP – Limpeza;

Agente de Conservação – Zona Sul – São Paulo – SP – Segurança Patrimonial;

Porteiro (a) – Benevides – PA – Portaria Industrial, Comercial;

Vigilante Líder – Jaguariúna – SP – Segurança Patrimonial;

Vigilante -Paulínia – SP – Segurança Patrimonial;

Auxiliar De Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Vigilante – Indaiatuba – SP – Vigilância;

Vigilante Ferista – Poços de Caldas – MG – Segurança Patrimonial;

Analista de Segurança – Itu – SP – Segurança;

Bombeiro Civil – ZONA SUL – São Paulo – SP – Segurança;

Atendente – Manaus – AM – Segurança;

Fiscal de Patrimônio – Manaus – AM -Segurança Patrimonial;

Operador (a) de Monitoramento – Itapevi – SP – Rastreamento, Monitoramento.

Mais sobre o Grupo GR

Contando mais detalhes sobre o Grupo GR, vale a pena deixar claro que a marca está presente no mercado desde 1992. O Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil.

Em resumo, seu objetivo está voltado para a customização de soluções integradas que otimizem produtividade, custos e atinjam eficácia no atendimento de suas expectativas. O Grupo GR possui milhares de colaboradores e mais de 1.100 clientes pelo Brasil, que contam com atendimento personalizado, tecnologia de ponta, equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais altamente treinada e qualificada.

O que é necessário para se candidatar?

Agora que as vagas do Grupo GR já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

