Grupo Malwee CONTRATA em DUAS regiões do país

O Grupo Malwee, empresa de moda com mais de 53 anos de história que é movida por relações duradouras com as pessoas, o negócio e o planeta, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar com mais ênfase, veja quais são os cargos abertos e suas respectivas localidades:

Analista de Viabilidade Sênior (Jeans) – Jaraguá do Sul – SC – Engenharia Têxtil;

Assistente de Estilo – Carinhoso – Jaraguá do Sul – SC – Moda;

Coordenador (a) de Governança de TI – Jaraguá do Sul – SC – TI;

Engenheiro (a) de Dados Júnior – TI -São Paulo – SP – Processamento de Dados;

Gerente de TI – Relacionamento Com Cliente e Consumidor – Jaraguá do Sul – SC – TI;

Assistente de Estilo – Malwee Kids – Jaraguá do Sul – SC – Moda;

Auxiliar de Produção – Cargos Operacionais (2024) – Jaraguá do Sul – SC – Produção;

Analista de Infraestrutura Sênior – São Paulo – SP – Infraestrutura;

Supervisor (a) de Engenharia de Produto – Jaraguá do Sul – SC – Engenharia Têxtil;

Assistente Administrativo de Vendas – Jaraguá do Sul – SC – Atendimento;

Inspetor (a) de Qualidade – Presidente Getúlio/Ibirama – Ibirama – SC – Qualidade;

Analista de SAP WM – São Paulo – SP – TI;

Analista de SAP WM – Curitiba – PR – TI;

Analista de Dados Pleno (Engenharia de Produto) – Jaraguá do Sul – SC – Engenharia Têxtil.

Mais sobre o Grupo Malwee

Contando detalhes sobre o Grupo Malwee, é válido frisar que a empresa faz moda sustentável que acompanha a vida, que cria memórias e atravessa gerações. São essas relações duradouras que definem o Grupo Malwee, que reforçam o compromisso em fazer a diferença no mundo da moda e na vida das pessoas.

Além disso, está sempre em busca de soluções estratégicas e com um olhar para os consumidores, o digital e o futuro. Conecta a marca no mundo digital e é presença em mais de 90% dos municípios brasileiros com marcas que vestem toda a família: Malwee, Enfim, Malwee Kids, Carinhoso, Basicamente e Basico.com.

Como enviar o seu currículo?

Agora que as vagas do Grupo Malwee já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!