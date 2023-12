Grupo Pereira OFERECE mais de MIL VAGAS pelo país

O Grupo Pereira, famoso grupo de comércio varejista fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, está contratando novos colaboradores em diversos estados do país. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, vale a pena analisar a lista abaixo:

Cozinheiro (a) – Chapecó – SC – Cozinha;

Auxiliar de Perecíveis – Campo Grande – MS – Atendimento;

Auxiliar de Carga e Descarga – Porto Belo – SC – Administração Geral;

Auxiliar de Perecíveis – Porto Belo – SC – Administração Geral;

Auxiliar Prevenção E Perdas – Porto Belo – SC – Atendente / Recepção / Garçom;

Estagiário (a) em ADMINISTRAÇÃO – Campo Grande – MS – Administração Geral;

Repositor (a) – Várzea Grande – MT – Administração Geral;

Atendente de Açougue – Várzea Grande – MT – Administração Geral;

Promotor (a) de Cartões – Porto Belo – SC – Venda Interna;

Assistente Administrativo – CONTABILIDADE – Várzea Grande – MT – Contabilidade;

Auxiliar de Perecíveis – Joinville – SC – Açougue;

Operador (a) de Caixa – Lages – SC – Atendimento;

Atendente Repositor – Campo Grande – MS – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Açougueiro (a) – Porto Belo – SC – Açougue;

Vendedor (a) – Caxias do Sul – RS – Atendimento;

Repositor (a) de Mercadorias – Araranguá – SC – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Operador (a) de Caixa – Araranguá – SC – Atendimento.

Mais sobre o Grupo Pereira

Falando mais sobre o Grupo Pereira, podemos frisar que a rede conta com 16 mil funcionários e 800 representantes comerciais autônomos nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.

Ao todo, o Grupo Pereira tem mais 100 unidades de negócio, sendo 29 lojas do Comper (rede de supermercados), 51 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), 6 filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 1 Broker (distribuidora da rede Nestlé), 14 lojas SempreFort (varejo farmacêutico) e 2 postos de combustível.

Completando o ecossistema de soluções para o cliente, também fazem parte dos negócios do Grupo Pereira o braço logístico Perlog e o de serviços financeiros Vuon, que inclui o private label Vuon Card, com mais de 800 mil cartões emitidos, além de seguros e assistência odontológica.

Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva por meio de excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira colabora com a sociedade por meio de diferentes programas socioambientais.

Como se candidatar em uma das vagas?



Agora que a lista de vagas do Grupo Pereira já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

