Grupo Priner OFERECE mais de 300 VAGAS pelo país

O Grupo Priner, empresa especialista em engenharia de manutenção, que atua nas áreas de indústria e de infraestrutura em todo o Brasil, está recrutando novos profissionais para compor o seu grupo. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de oportunidades:

Ajudante de Serviços Gerais – Mogi das Cruzes – SP – Limpeza;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho I – Barueri – SP – Manutenção e Instalações;

Meio Oficial de Pintura – São Paulo – SP – Manutenção e Instalações;

Montador (a) de Andaimes – São Paulo – SP – Manutenção e Instalações;

Encarregado (a) de Montagem – Mogi Guaçu – SP – Manutenção e Instalações;

Funileiro Traçador – São Bernardo do Campo – SP – Produção: Riscar, cortar e dobrar as chapas de acabamento metálico. Realizar a limpeza da área; Executar a análise de risco das tarefas juntamente com os demais colaboradores.

Montador (a) de Andaimes – Barra Mansa e Volta Redonda – RJ – Construção Civil;

Chefe de Obras – Lençóis Paulista – SP – Manutenção e Instalações;

Técnico (a) de Manutenção – Rio de Janeiro – RJ – Manutenção em Geral;

Pintor Industrial – São Bernardo do Campo – SP – Produção;

Pintor Jatista – São Bernardo do Campo – SP – Produção;

Isolador (a) – Guaratinguetá – SP – Produção;

Inspetor (a) de Endereço – São Paulo – SP – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Auxiliar Administrativo – Canaã dos Carajás – PA – Administração Geral;

Analista de Qualidade – Santos – SP – Qualidade;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre o Grupo Priner

Contando mais sobre o Grupo Priner, é válido frisar que presta serviços de acesso, pintura industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico, engenharia de integridade e inspeção, habitáculo pressurizado e recuperação estrutural.

Além disso, sua presença no mercado nacional é consolidada com uma experiência de 40 anos com atuação na indústria de base (petroquímica, siderurgia, exploração e produção de petróleo, papel e celulose, naval, mineração, sucroenergética e metalmecânica) e na infraestrutura (viadutos e pontes ferroviárias e rodoviárias, píeres, portos, barragens, Estações de Tratamento de Água e Esgoto – ETA e ETE, torres de transmissão, parques eólicos e Obras de Artes Especiais em geral).

Confira alguns benefícios

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Assistência médica;

Assistência odontológica.

Como se candidatar em uma das vagas?



Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos do Grupo Priner, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

