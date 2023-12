Grupo Simpar OFERECE mais de 80 VAGAS DE EMPREGO; Veja mais!

O Grupo Simpar, companhia que nasce a partir da reorganização societária do Grupo JSL. e que controla sete empresas independentes (JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Automob, BBC Digital e CS Infra), está com ótimas vagas abertas pelo país. Isto é, vale a pena consultar quais são os principais postos de trabalho em aberto:

Assistente de Logística – Gravataí – RS – Logística;

Analista de Logística – Gravataí – RS – Logística;

Assistente Administrativo – Mogi das Cruzes – SP – Administração Geral;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – São Bernardo do Campo – SP – Engenharia de Segurança do Trabalho;

Analista de Qualidade – São Bernardo do Campo – SP – Logística;

Coordenador (a) de Manutenção – Contagem – MG – Manutenção em Geral;

Jovem Aprendiz – Mogi das Cruzes – SP – Recrutamento e Seleção;

Auxiliar de Locação Multifuncional – Indaiatuba – SP – Manobrista;

Mecânico (a) de Empilhadeira – Suzano – SP – Manutenção Mecânica;

Mecânico (a) – Simões Filho – BA – Mecânica de Automóveis;

Analista Contábil Pleno – Mogi das Cruzes – SP – Contabilidade;

Auxiliar de Locação Multifuncional – SANTOS DUMONT – Rio de Janeiro – RJ – Manobrista;

Auxiliar de Locação Multifuncional – Cotia – SP – Manobrista;

Consultor (a) Técnico (a) – Mogi das Cruzes – SP – Engenharia Mecânica, Mecatrônica.

Mais sobre o Grupo Simpar

Contando mais sobre o Grupo Simpar, podemos frisar que a rede conta com mais de 40 mil colaboradores sob a mesma Cultura, Valores e um Modelo de Gestão único, que produz resultados sustentáveis e alinhados às melhores práticas de ESG. Uma holding que direciona 7 negócios com operações independentes e complementares: JSL (JSLG3), Movida (MOVI3), Vamos (VAMO3), CS Brasil, Automob, Banco BBC Digital e CS Infra.

Em 2010, a JSL (Julio Simões Logística) fez a abertura de capital (IPO) na B3. Os anos seguintes foram marcados por crescimento, resultado da execução do planejamento estratégico e disciplina financeira, fatores que proporcionaram desenvolvimento e expansão dos negócios.

Além disso, o Grupo Simpar direciona a execução dos planos de negócio de suas controladas, que atuam nos segmentos de logística, mobilidade, gestão de resíduos, infraestrutura, concessões e serviços financeiros. Para a geração de retornos compatíveis com os objetivos e estratégia de cada negócio, desde sua origem, a atuação é marcada por foco no atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes. Hoje, atua em todo Brasil, além de países na América do Sul e África do Sul.

Consulte o que é preciso para se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o NC!