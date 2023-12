Grupo Super Nosso CONTRATA Cozinheiro (a), Açougueiro (a) e mais!

O Grupo Super Nosso, empresa mineira no ramo supermercadista, presente no mercado desde 1998, com tradição e referencia em qualidade e atendimento, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de cargos ofertados:

Analista de Desenvolvimento e Cultura – Belo Horizonte – MG – Treinamento e Desenvolvimento;

Estagiário (a) de Desenvolvimento e Cultura – Belo Horizonte – MG – Treinamento e Desenvolvimento;

Jovem Aprendiz – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Assistente de Comunicação Visual – Contagem – MG – Marketing: Atuação interna e externa: trabalhos de adesivação em geral produção de materiais de comunicação visual nas lojas , instalação e remoção de placas e adesivos em lojas, rota de entregas de materiais;

Atendente de Caixa – Lagoa Santa – MG – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Santa Luzia – MG – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Mecânico (a) de Manutenção – Contagem – MG – Manutenção Mecânica;

Atendente de Caixa – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Empilhadeira – Belo Horizonte – MG – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Fiscal de Loja – Pedro Leopoldo – MG – Segurança;

Fiscal de Loja – Grande BH – Belo Horizonte – MG – Segurança Patrimonial;

Cozinheiro (a) – Contagem – MG – Cozinha;

Açougueiro (a) – Belo Horizonte – MG – Açougue;

Operador (a) de Empilhadeira – Apoio Lagoa Santa II – Lagoa Santa – MG – Motorista.

Mais sobre o Grupo Super Nosso

Dando mais detalhes sobre o Grupo Super Nosso, vale ressaltar que sua primeira loja nasceu no bairro Buritis, atraindo clientes de todos os públicos em busca de atender suas necessidades e ao mesmo tempo oferecer um espaço confortável e seguro para fazer compras.

O slogan Gourmet de Coração, parte dessa busca pela excelência no atendimento, qualidade e variedade de produtos, o que conquistou os clientes e fez o Super Nosso tornar-se uma das maiores redes de supermercados do estado.

Localizados na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana o Super Nosso está presente com 28 lojas. Atualmente o Grupo abrange as bandeiras: Super Nosso, Momento, Super nosso em casa, Apoio Mineiro, Apoio entrega e as distribuidoras Daminas e Dec Minas e Raro Alimentos.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Seguro de Vida;

Refeição no local;

Vale-transporte;

Programas de Treinamento.



Como enviar o currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos do Grupo Super Nosso, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

