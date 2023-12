Grupo Tejofran CONTRATA em diferentes estados do país

O Grupo Tejofran, pioneiro nos processos de serviços especializados do Brasil, está contratando profissionais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que usa toda sua experiência para identificar necessidades e propor soluções em serviços especializados com a mais alta qualidade técnica e a melhor relação custo-benefício do mercado, saiba quais são os cargos vagos:

Controlador (a) de Acesso – Santo Amaro – São Paulo – SP – Segurança;

Líder de Limpeza – Guarulhos – SP – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – Martin Brower – Osasco – SP – Limpeza;

Auxiliar de Armazém – Guarulhos – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente Administrativo – RH Generalista – Rio de Janeiro – RJ – Recursos Humanos (Generalista);

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Rio de Janeiro – RJ – Instalações em Geral;

Estagiário (a) Jurídico – Barueri – SP – Advocacia Geral;

Agente de Asseio e Conservação – São Bernardo do Campo – SP – Limpeza;

Estagiário (a) de Engenharia ou Arquitetura – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Analista de Qualidade – Rio de Janeiro – RJ -Qualidade;

Controlador (a) de Acesso – Condomínio Residencial – São Paulo – SP – Portaria Residencial;

Auxiliar de Limpeza de Supermercado – São Paulo – SP – Limpeza;

Supervisor (a) de Serviços JR – Sorocaba – SP – Limpeza.

Mais sobre o Grupo Tejofran

Falando um pouco mais sobre o Grupo Tejofran, é válido destacar que trata-se de uma empresa pioneira nos processos de serviços especializados do Brasil. Isto é, usa toda sua experiência para identificar necessidades e propor soluções em serviços especializados com a mais alta qualidade técnica e a melhor relação custo-benefício do mercado.

A atuação do Grupo Tejofran nos mais diversos nichos de mercado fez com que desenvolvesse técnicas de trabalho planejadas de acordo com as necessidades de cada cliente. Por fim, se em 1975 a empresa contava com pouco mais de 100 colaboradores, hoje, se orgulha em dizer que são mais de 10 mil, e isso se deve a três fatores: perseverança, muito trabalho e credibilidade.

Conheça a maneira de se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Grupo Tejofran, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



