Grupo Zelo está com MAIS DE 150 VAGAS abertas pelo Brasil

O Grupo Zelo, empresa que 0ferece o maior, melhor e mais completo Plano de Assistência Funerária do país, com atendimento 24 horas, cobertura nacional e estrutura própria, está contratando novas pessoas no mercado. Sendo assim, antes de falar mais sobre, consulte quais são postos de trabalho disponíveis:

Assistente de Atendimento – Fortaleza – CE – Marketing;

Recepcionista – Belo Horizonte – MG – Recepção;

Cerimonialista – Belo Horizonte – MG – Produção: Organizar o velório. Garantir o bom andamento da cerimônia. Assegurar que todas as solicitações realizadas pelo cliente no primeiro atendimento sejam atendidas, tais como automóvel para deslocamento dos familiares, solicitação de ônibus caso confirmado a necessidade;

Atendente de Televendas – Belo Horizonte – MG – Telemarketing / Call Center Ativo;

Vendedor (a) Externo – Viçosa, Ponte Nova, Paraopeba e Ouro Preto – MG – Venda Externa;

Vendedor (a) Externo – Curvelo e Conselheiro Lafaiete – MG – Venda Externa;

Garçom – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Responsável por montagem do lanche na mesa do buffet. Reposição de alimentos e bebidas. Responsável pela limpeza e organização dos materiais do buffet. Auxiliar na montagem dos lanches;

Auxiliar de Escritório – Alfenas – MG – Administração Geral;

Auxiliar Administrativo – Rio Claro – SP – Administração Geral;

Auxiliar Administrativo – Guarulhos – SP – Administração Geral;

Agente Funerário V – São João del Rei – MG – Administração Geral;

Supervisor (a) de Vendas Externas – Buritis – MG – Venda Externa;

Supervisor (a) de Vendas Externas – Barbacena – MG – Venda Externa;

Agente Funerário V – Pesqueira – PE – Administração Geral;

Auxiliar de Serviços Gerais – Pesqueira – PE – Limpeza;

Agente Funerário I – Tanquinho – BA – Recepção;

Assistente Financeiro – Contas a Pagar – Belo Horizonte – MG – Administração Geral.

Mais sobre o Grupo Zelo

Dando mais informações sobre o Grupo Zelo, podemos frisar que a companhia nasceu em 2017 e, mesmo com uma curta trajetória, hoje, já é referência no seu segmento. Atualmente, está presente em 14 estados brasileiros e oferece cobertura nacional para cerca de 4 milhões de associados que escolheram o Grupo Zelo para estar ao seu lado.

A empresa tem como compromisso garantir a prestação dos serviços funerários e cemiteriais com qualidade e excelência, por meio de um atendimento humanizado e profissional, com responsabilidade e ética.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar



