GTA 6: Em quais consoles será lançado o novo jogo da Rockstar, será no PS4?

D5 de dezembro de 2023 será uma data lembrada por todos GTA e fãs da Rockstar. A empresa norte-americana, criadora do Grand Theft Auto saga e redenção do morto vermelho entre outros, sofreu um vazamento no pior momento possível.

O trailer de GTA 6, que deveria ser lançado esta tarde por volta das 14h30 CET, vazou às 00h10, causando um alvoroço monumental no X e levando a empresa a publicar seu próprio vídeo com antecedência. E junto com ele veio o comunicado de imprensa do jogo, confirmando as plataformas em que o jogo estará disponível.

O GTA 6 estará no PS4?

Infelizmente, todas as indicações são de que isso não acontecerá. Estrela do rockO novo jogo de já está sendo aclamado pelos gráficos e detalhes mostrados no trailer. Isso pode significar que o PlayStation 4 pode não estar pronto para executá-lo. O mesmo vale para o Xbox One.

De acordo com o comunicado oficial da Rockstar, poucas plataformas irão desfrutar de GTA 6: “Rockstar Games, a marca da Take-Two Interactive Software tem o orgulho de anunciar que Grand Theft Auto VI chegará ao Play Station 5 e Xbox X Series X |S consoles em 2025.”

Isso nos deixa com apenas esses dois consoles confirmados por enquanto. Há algumas semanas, um famoso vazador deixou escapar que, segundo suas fontes, GTA 6 chegaria ao PC, mas seria um ano depois dos consoles. Com esta informação, e assumindo que seja verdade, os jogadores de PC poderão desfrutar do jogo em 2026.