GTA VI: GTA 6: Rockstar avisada pelo Florida Joker após trailer quebrar recordes

TO mais novo jogo Grand Theft Auto já trouxe grande sucesso com a estreia do trailer de GTA VI.

Apesar de ter vazado horas antes de seu lançamento, os fãs de games estavam tão ansiosos para ver o que o próximo título da franquia trará que ele quebrou recordes nos dois primeiros dias.

O vídeo da Rockstar no YouTube já acumulou mais de 118 milhões de visualizações e quase 10 milhões de curtidas até o momento.

No vídeo, os jogadores podem ver várias imagens que são paródias da vida real de clipes virais que surgiram no Tiktok. Pela primeira vez, parece que as redes sociais terão um impacto real no jogo.

Mas o fato de imagens semelhantes à vida real terem sido divulgadas significa que os protagonistas por trás delas poderiam se manifestar – e foi exatamente isso que aconteceu com o ‘Coringa da Flórida’.

O primeiro trailer de GTA 6 finalmente chegou e é realmente alucinantejogos Rockstar

O ‘Coringa da Flórida’ fala abertamente

Lawrence Sullivanmais conhecido como o ‘Coringa da Flórida’ por sua semelhança com o personagem do filme Jared Leto, reagiu ao ser incluído no trailer.

O modelo, amplamente reconhecido por sua estética com todo o rosto coberto por tatuagens, afirma ter se visto refletido no vídeo e decidiu se manifestar.

Suspeita-se que a imagem no trailer possa ser uma referência ao vídeo viral de sua foto de 2017 e ele respondeu, sugerindo que os criadores do GTA podem precisar cavar fundo nos bolsos.

“Você deve ter visto esse personagem no GTA 6, [they] acabei de lançar o trailer hoje”, Sullivan disse em um vídeo postado no TikTok.

“Você sabia que eles têm aquele personagem com tatuagens no rosto? Você sabe em quem eles se inspiram?

“Apenas me procure, Coringa da Flórida, Miami Joker, você sabe do que estou falando. GTA, precisamos conversar.”

Sullivan desde então, postou mais uploads no TikTok com gravações de tela, a maioria das quais mostra pessoas discutindo o trailer do GTA 6 ou o Coringa da Flórida paródia especificamente.