Guarda processa LA Rams alegando que sofreu sangramento cerebral durante briga de fãs

Um segurança de 71 anos está processando o Los Angeles Rams… alegando que a negligência da organização da NFL o levou a sofrer ferimentos “catastróficos” durante uma violenta briga de torcedores no SoFi Stadium no ano passado.

O homem – identificado no processo como Robert Leahey – diz que o incidente aconteceu em dezembro. 8 de agosto de 2022 durante o Rams vs. Jogo “Thursday Night Football” dos Raiders … quando foi contratado pela Contemporary Services Corporation para ajudar pessoas em grandes multidões e ajudar a “manter uma atmosfera ordenada”.

Por volta das 18h30, dentro do estádio Inglewood, no entanto, Leahey diz que uma “grande briga estourou” entre os torcedores de Los Angeles e Vegas – e ele interveio para tentar manter a paz.

Mas, no processo, Leahey diz que quando outros guardas chegaram ao local, eles o empurraram, fazendo-o cair de uma escada de concreto.

Leahey afirma que bateu a cabeça várias vezes enquanto descia as escadas – e quando se levantou, alega que alguém envolvido na briga jogou uma lata de cerveja Modelo que atingiu sua cabeça … causando-lhe mais ferimentos.

Leahey disse em dezembro No dia 9, ele foi para um hospital próximo… “onde foi testado e diagnosticado com lesões cerebrais graves e catastróficas, incluindo um hematoma subdural com sangramento cerebral”.