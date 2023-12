Guy Fieri planeja morrer falido e não deixar nada para os filhos, a menos que obtenham diplomas

“Shaq disse melhor”, começou a estrela de “Diners, Drive-ins, and Dives” à Fox News na quarta-feira … acrescentando: “Shaq disse: ‘Se você quiser este queijo, precisa de dois graus.'”

O chef famoso – que compartilha Caçador 27 e Ryder 17, com esposa Lori – acrescentou que por dois graus, ele quis dizer que eles também obtêm uma pós-graduação.

Ele diz que não vai deixar que eles tomem o que ele construiu, quer queira quer não – e que seu pai usou o mesmo amor duro com ele … dizendo que ele pagaria por seu funeral.

No geral, podemos garantir que eles trabalharão duro por essa herança … especialmente porque Guy acaba de assinar um contrato gigantesco de US $ 100 milhões por 3 anos com a Food Network.