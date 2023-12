Gwen Stefani e Blake Shelton vão esquiar e praticar tubing com crianças em Utah

Blake Shelton dar Gwen Stefani estão recuperando algum tempo perdido antes da véspera de Ano Novo – quando estarão separados – e fizeram isso indo para as pistas com seus filhos.

O casal foi até a estação de esqui de Woodward Park City, em Utah, na sexta-feira e no sábado com os três filhos de Gwen – e toda a família estava fora de casa, praticando bóia-cross em um dia… e esquiando no outro. Nas fotos obtidas pelo TMZ, é possível ver GS e BS em sintonia com os adolescentes logo atrás.