Cigana Rosa Blanchard diz que a prisão ficou mais fácil ao ouvir música de Taylor Swift – e ela espera encontrar seu ídolo depois de ser libertada na quinta-feira.

A jovem de 32 anos ficou oito anos atrás das grades por ajudar o namorado a conspirar para matar sua mãe Dee Deeque abusou dela durante vários anos através de tratamentos médicos.

Blanchard recebeu liberdade condicional depois de cumprir oito anos de sua sentença de 10 anos por assassinato em segundo grau. Seu ex-namorado, Nicholas Godejohnpermanece encarcerado porque foi condenado à prisão perpétua por cometer o assassinato.

Depois de passar anos preso, Blanchard tem ouvido Rápidotoda a discografia e afirma que a música – além de ajudá-la a superar o trauma do abuso enquanto acontecia – também a ajudou a sobreviver por dentro.

Gypsy Rose espera chamar a atenção de Taylor Swift

Ela agora está livre para viver a vida que deseja, e o que ela deseja agora é encontrar seu ídolo em carne e osso pela primeira vez.

cigano está esperando que ela possa conhecer Swift no Chefes de Kansas City jogo no domingo contra o Cincinnati Bengals depois de planejar sua visita ao Arrowhead Stadium por algum tempo com o marido, Ryanque já comprou ingressos.

RápidoEla, de 34 anos, provavelmente estará lá, pois já assistiu a oito jogos nesta temporada assistindo ao namorado Travis Kelce em ação, incluindo a derrota no dia de Natal para o Invasores de Las Vegas.

De acordo com o TMZ, ela é uma ‘Swiftie’ desde que a carreira da cantora começou, quando ela era adolescente, e sua música a ajudou em alguns dos momentos mais difíceis de sua vida.

É relatado que ela gastaria o dinheiro que seu pai a mandou para a prisão em Taylore possui todos os álbuns que ela lançou.

Se ela teve sucesso em suas tentativas de esbarrar no cantor de Cruel Summer, ninguém sabe, mas ela está planejando uma mensagem nas redes sociais para chamar sua atenção.