Gypsy Rose não encontrará Taylor Swift no jogo dos Chiefs, expulsa do estado

Cigana Rosa Blanchard ultrapassou as boas-vindas no Missouri pós-prisão, porque ela recebeu o velho GTFOH dos policiais … acabando com qualquer esperança de um encontro do Swiftie, por enquanto.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… a ex-presidiária recém-libertada – que foi libertada na quinta-feira de uma prisão estadual na região – foi recentemente notificada por seu oficial de condicional de que ela e seus entes queridos precisavam para sair do Missouri.

É verdade… GRB se tornou uma celebridade local durante seu breve período na cidade, tirando fotos com fãs dar parando/conversando com paparazzi que a têm perseguido. Durante o tempo em que esteve atrás das grades, Gypsy certamente atraiu muita atenção.

Disseram-nos que Gypsy está chateada com esse desenvolvimento, já que ela e seu marido tinham planeja participar já há algum tempo – com ingressos em mãos há meses e até mesmo alguns produtos do Chiefs prontos para serem vendidos que ela ganhou no Natal. Com isso dito, nossas fontes dizem que ela entendeu e está grata por estar livre.