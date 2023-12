Há uma chance de Taylor Swift aparecer no podcast de Travis e Jason Kelce

Travis Kelce podcast se tornou um dos mais bem sucedidos do mundo, principalmente desde que começou a namorar popstar Taylor Swift. ‘New Heights’ alcançou o topo dos podcasts mais transmitidos em todas as plataformas porque as pessoas querem saber mais sobre sua vida com o cantor. Mais uma razão para Swift aparecer potencialmente no programa, ao lado de Travis e do irmão Jason. Embora os irmãos não tenham dito especificamente que a TaylorSwift faria parte deste episódio surpresa, as pessoas já estão começando a especular. Travis e Jason Kelce anunciaram que terão um episódio especial da família Kelce que será lançado na sexta-feira. Provavelmente terá participações especiais da mamãe Kelce, do papai Kelce e dos filhos de Jason Kelce.

Coule Taylor Swift fará parte deste episódio especial?

Ainda não há confirmação se Taylor Swift fará parte deste episódio especial de ‘New Heights’. Travis Kelce disse que foi um “feriado de fim de ano espetacular para a família Kelce” e Taylor Swift ainda não é tecnicamente um membro da família Kelce. No entanto, os Swifties continuam esperançosos de que Taylor possa ser o maior convidado surpresa deste especial de feriado. Afinal, o casal parece estar fazendo avanços sérios em direção a algo mais solidificado. Os Swifties foram rápidos em teorizar cenários em que seu ídolo apareceria magicamente neste episódio especial. Mas não saberemos nada com certeza até que isso aconteça.

Foi assim que Travis Kelce deu a notícia em seu episódio mais recente de ‘New Heights’: ‘Temos um episódio convidado chegando … para vocês, 92 por cento por serem tão leais e sintonizados todas as semanas e por serem tão fãs do Família Kelce, temos um feriado de fim de ano espetacular para a família Kelce. Será lançado nesta sexta-feira. Esta será uma porta giratória com membros da família Kelce passando para conversar. Mal podemos esperar para compartilhar isso com vocês nesta sexta-feira. Será divertido. .. ainda nem gravamos. Vai ser divertido, sempre é.”