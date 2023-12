Hacker de Las Vegas mexe com Patrick Mahomes antes do confronto de Natal contra Raiders

A hacker na área de Las Vegas violou a conta do Instagram de Patrick Mahomes‘ no sábado e postou várias fotos NSFW antes que o legítimo proprietário conseguisse garantir a alça mais uma vez.

Mahomes, 28 anos, está orgulhoso de sua “Fundação 15 e Maomies”, então os fãs esperam que ele desconte qualquer raiva no Invasores de Las Vegas durante o confronto de Natal. Uma vitória garantiria o AFC Oeste título para os chefes.

Patrick Mahomes fez Logan Paul se sentir pobre com essa flexibilidade imensurável

O hacker, que alguns suspeitam ser fã dos Raiders, também anunciou veículos de luxo em Las Vegas enquanto estava sob controle da conta da fundação.

“Alguém foi longe demais”, escreveu um fã nas redes sociais. “Uma organização de caridade no Natal. Agora, em vez de ajudar as famílias locais e aproveitar o Natal com suas próprias famílias, os funcionários estão tendo que lidar com essa bagunça. Eu realmente espero que haja consequências legais para o responsável.”

Patrick Mahomes x Maxx Crosby

Chiefs e Raiders sempre entram em confrontos agitados, especialmente no final da temporada. Dois dos principais culpados são o lado defensivo de Mahomes e Raiders Max Crosby.

Esses dois recentemente se tornaram virais quando a série de documentários da Netflix “Quarterback” mostrou Mahomes e Crosby lutando em campo.

A fundação de Hacking Mahomes apenas adiciona uma camada extra à motivação que Mahomes provavelmente já tem antes de receber os Raiders no Arrowhead Stadium em frente ao Taylor Swift.